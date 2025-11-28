CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Кадры Цифровизация
|

Россияне считают защиту корпоративных данных ответственностью каждого сотрудника — опрос

По результатам опроса VK WorkSpace от VK Tech и Hi-Tech Mail, 52% работающих россиян считают, что каждый сотрудник должен лично отвечать за защиту корпоративной информации, не возлагая ответственность только на ИT-отдел или службу безопасности. Об этом CNews сообщили представители VK.

Опрос проходил на сайте Hi-Tech Mail в течение недели, с 30 октября по 5 ноября 2025 г. В исследовании приняли участие больше пяти тыс. работающих читателей проекта. Было проанализировано несколько профессиональных сфер — ИT и Digital, промышленность, образование, услуги и другие.

Согласно данным опроса, каждый второй работающий россиянин — 52% — считает, что ответственность за защиту корпоративных данных несет лично каждый сотрудник. Треть — 35% — возлагает ее на ИT-отдел или службу безопасности, 8% – на руководителя. 5% ответили, что ответственность не несет никто и списали бы факт утечки на невезение, если бы она произошла.

Утечка данных может произойти из-за разных причин. Одна из них – социальная инженерия. Каждый второй — 54% — работающий россиянин становился целью мошенников, которые выдавали себя за коллег или руководство в иностранных мессенджерах. Работники из сферы образования сталкивались с таким видом мошенничества чаще других. 70% респондентов признались, что в том или ином виде встречались с подобными угрозами. Большинство — 48% — сразу распознавали обман и блокировали злоумышленников. Почти каждый пятый — 19% — вначале верил мошенникам, но в итоге разбирался в схеме.

«Отрадно, что большинство сотрудников в стране осознанно относится к защите чувствительных данных: человеческий фактор нередко становится причиной утечек и атак. Важно, чтобы люди соблюдали базовые правила безопасности. При этом у компаний тоже есть инструменты для создания защищенной среды. Например, перевод рабочего общения в корпоративный мессенджер исключает контакты со злоумышленниками. В нашем Cупераппе VK WorkSpace можно включить обязательный PIN-код, запретить скриншоты и использование рутированных устройств. Шифрование трафика российскими алгоритмами дополнительно защищает от широкого спектра угроз», — сказал директор по информационной безопасности VK Tech Анатолий Тутынин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще