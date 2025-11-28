CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новая социальная услуга появилась на регпортале Подмосковья

На региональном портале заработала новая услуга по компенсации стоимости проезда для реабилитированных жителей Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь реабилитированным жителям региона, которые хотят вернуть деньги за дорогу, не нужно обращаться в ведомство – заявление можно подать онлайн. Перевод услуги в “цифру” позволил сделать социальную поддержку более доступной и удобной для людей. Кроме того, в электронную форму внедрили умный сервис: если человек подает заявление повторно, и компенсация уже была оформлена, на экране появится соответствующее сообщение. Это поможет сэкономить время и избежать лишних обращений», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Обратиться за компенсацией можно в течение трех месяцев со дня возвращения в регион. Размер выплаты зависит от фактических расходов на дорогу: до 100% стоимости железнодорожного проезда по России один раз в год (туда и обратно), но не выше цены билета в купейный вагон скорого фирменного поезда, а также до 50% стоимости проезда водным, воздушным транспортом экономкласса или междугородным автобусом для жителей районов, где нет железнодорожного сообщения.

Окончательная суммы выплаты будет определена на основании билетов или справки транспортной организации и не может превышать реально понесенные расходы.

Услуга «Выплата компенсации стоимости проезда реабилитированным лицам, имеющим место жительства в Московской области» доступна в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Для подачи заявки на региональном портале нужно будет авторизоваться через ЕСИА. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

