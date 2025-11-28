НИУ ВШЭ разработает антропоморфных роботов

В Высшей школе экономики начнет функционировать Институт робототехнических систем. Решение о его открытии принято Ученым советом НИУ ВШЭ. Он станет центром разработки передовых решений в области робототехники, опираясь на фундаментальную базу университета. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Планируется активное вовлечение студентов и аспирантов в исследования и разработки, что позволит готовить новое поколение специалистов для высокотехнологичных отраслей. Стратегическим партнером института выступает группа компаний «ЭФКО»

Робототехнические системы объединяют целый комплекс технологий, включая искусственный интеллект, компьютерное зрение и мехатронику. Современный робот должен уметь передвигаться, выполнять различные функции, обучаться и взаимодействовать с внешней средой. Для этого необходимы разработки в области электродвигателей, аккумуляторов, материалов, а также систем, имитирующих работу человеческого мозга, зрения и суставов. Институт робототехнических систем НИУ ВШЭ будет работать на стыке этих направлений, создавая решения для промышленности, логистики, сервисных услуг и других сфер экономики.

Стратегическим партнером института выступает группа компаний «ЭФКО» — одна из агропромышленных корпораций Европы. Совместно с ВШЭ компания реализует проекты в области исследований долгосрочных технологических трендов, анализа больших данных и развития инноваций, а также ведет работу по выявлению и поддержке студентов с высоким созидательным потенциалом. На базе Института робототехнических систем планируется формирование внедренческих команд с участием менторов из ЭФКО и студентов — будущих лидеров в бизнес-инновациях.

«Развитие Высшей школы экономики сегодня связано с освоением принципиально новых направлений, способствующих обеспечению технологического лидерства нашей страны. Важной вехой на этом пути было создание Института искусственного интеллекта и цифровых наук, а затем Научно-исследовательского института телекоммуникаций. Следующий этап — создание Института робототехнических систем. Робототехнике уделено заметное внимание в Стратегии научно-технологического развития, где речь идет о сквозных технологиях, определяющих перспективный облик экономики и отдельных отраслей на ближайшие 10-15 лет. Планы по созданию института мы включили в очередной этап реализации нашей программы «Приоритет-2030», которую на днях успешно защитили», – сказал Леонид Гохберг, первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Он подчеркнул, что инициатива созвучна планам по созданию научно-производственных объединений, способных обеспечить полный цикл — от исследований до выпуска опытных образцов. Для Института робототехнических систем НИУ ВШЭ таким результатом станет разработка антропоморфных роботов для логистики, производства и сервисных отраслей, с перспективой последующего серийного выпуска на базе партнерской компании. На старте особое внимание будет уделено интеграции института в научно-образовательную экосистему Вышки и расширению сотрудничества с Факультетом компьютерных наук, МИЭМ, Институтом искусственного интеллекта и цифровых наук, Институтом когнитивных нейронаук и другими подразделениями университета. Это позволит создать междисциплинарную среду для развития российской робототехники и формирования кадрового ядра технологического суверенитета страны.