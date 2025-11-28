CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«М.Видео» фиксирует рост продаж компьютерных аксессуаров до 8% по итогам 9 месяцев 2025 года

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи компьютерных аксессуаров на рынке России по итогам девяти месяцев 2025 г. В период с января по сентябрь продажи компьютерных мышей превысили 10,3 млн устройств, что соответствует росту на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. За аналогичный период 2025 г. выручка от продаж мышей увеличилась на 7%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Структура спроса в количестве показывает высокий интерес к сегментам средней стоимости. Устройства ценой 500–1000 руб. формируют более трети всех продаж, а сегмент 250–500 руб. стабильно обеспечивает значимую часть рынка. Мыши стоимостью свыше две тыс. руб. демонстрируют устойчивый спрос и сезонные пики активности. В денежном выражении рынок концентрируется вокруг нескольких лидеров: Logitech занимает около четверти выручки, уверенно сохраняя лидерство. A4Tech, Defender, Gembird, Bloody и ряд китайских производителей — Inphic, Xiaomi, Redragon, Attack Shark — продолжает укреплять свои позиции. Большой пласт небрендированных устройств обеспечивает значительные натуральные продажи, однако его доля в выручке заметно ниже из-за низкой средней цены.

Игровые мыши остаются важной частью рынка и формируют до 36% продаж в штуках. Пиковые значения традиционно приходятся на декабрь–январь, когда растет интерес к игровым аксессуарам. В течение всего 2025 г. категория сохраняет стабильную поддержку спроса за счет предсказуемой базы пользователей и растущего ассортимента моделей с расширенной функциональностью.

Сегмент клавиатуры также демонстрируют устойчивые результаты. За январь–сентябрь 2025 г. было продано около 4,4 млн устройств, что сопоставимо с уровнем прошлого года. Спрос распределен равномерно: модели стоимостью одна–две тыс. руб. формируют около четверти натуральных продаж, а устройства ценой 500–1000 руб. сохраняют значимую долю благодаря универсальности и доступности. Премиальные клавиатуры дороже 3,5 тыс. руб. устойчиво востребованы среди пользователей, выбирающих механические решения и расширенные функции.

В денежном выражении рынок клавиатур демонстрирует уверенный рост: за девять месяцев 2025 г. выручка категории превысила 13,4 млрд рублей, тогда как годом ранее составляла 12,5 млрд руб. Пиковые месяцы традиционно приходятся на декабрь и январь. Наибольший вклад в денежные показатели вносят модели среднего и премиального сегментов. Среди ведущих брендов выделяются Logitech, Defender, A4Tech, Oklick, Bloody, Redragon, Dark Project и Gembird, обеспечивающие широкий выбор офисных, универсальных и игровых моделей.

Игровые клавиатуры продолжают показывать заметный рост и формируют около 40% натуральных продаж, что делает категорию одной из наиболее динамичных на рынке компьютерной периферии. Устойчивый интерес к механическим клавиатурам, расширенной подсветке и кастомизации поддерживает популярность сегмента вне зависимости от сезонных колебаний.

Таким образом, рынок компьютерных мышей и клавиатур в России сохраняет уверенный рост в деньгах и стабильный спрос в штуках, усиливает позиции средних ценовых сегментов и демонстрирует устойчивое развитие благодаря расширению ассортимента, росту игровых устройств и укреплению как международных, так и китайских брендов.

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.Видео» Жанна Илюхина: «Рынок компьютерных аксессуаров демонстрирует стабильный рост в деньгах и укрепление средних ценовых сегментов. Пользователи все чаще выбирают устройства, которые обеспечивают удобство работы и позволяют настраивать функциональность под себя. Игровые модели формируют заметную часть спроса и продолжают поддерживать интерес к категории. Это говорит о том, что потребители стали более требовательными к качеству и функциональности, а рынок отвечает ростом ассортимента и расширением возможностей устройств».

