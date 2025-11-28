CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС расширила LTE-сеть в Шадринске

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Шадринске. Рост скорости мобильного интернета LTE составил до 30% вблизи образовательных и медицинских организаций, а также на производственных площадках города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телекоммуникационное оборудование повысило стабильность связи и скорость 4G-интернета вблизи городской и детских больниц, образовательных учреждений – Шадринского государственного педагогического университета и филиала Челябинского госуниверситета. Скорость передачи данных произошла в городском саду им. Кельдюшева и в других популярных у зауральцев парках и местах отдыха. Улучшения также отметят жители многоквартирных домов и частного сектора – в вечерние часы наибольшей нагрузки на сеть шадринцы смогут пользоваться мобильным интернетом как внутри помещений, так и на улице.

Проведенные техническими специалистами МТС работы также расширили емкость LTE на территории завода сварочных материалов и других промышленных предприятий. С помощью быстрого и стабильного интернет-соединения шадринский бизнес сможет интегрировать новые ИТ-решения и автоматизировать процессы, например, подключать умное видеонаблюдение, контроль и управление доступом и другие современные сервисы.

«В Курганской области мы поэтапно обновляем телком-оборудование и добавляем мощности нашей инфраструктуре. При этом крупные населенные пункты и важные туристические объекты остаются нашими приоритетами. Шадринск – важный промышленный центр для всего региона, а вместе с этим город, привлекающий гостей со всего Урала. Для того, чтобы мобильного интернета хватало всем – и шадринцам, и путешественникам, мы улучшили покрытие в историческом центре, захватив при этом ключевые социальные и промышленные объекты», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

