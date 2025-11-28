«Корус Консалтинг» и разработчик Global ERP объявили о партнерстве в области внедрения российских ERP-систем

ГК «Корус Консалтинг» заключила партнерское соглашение с компанией «Бизнес Технологии», разработчиком системы Global ERP. Внедрением решений российского вендора будет заниматься дочерняя компания «Корус Консалтинг» Roxit, специализирующаяся на стратегическом ИТ-консалтинге и интеграции корпоративных систем. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Global ERP — современная российская ERP-платформа, объединяющая бизнес-приложения для цифровизации процессов управления производством, ремонтами, складами, финансами, торговлей, персоналом, документооборотом и имуществом. Система уже стала реальной альтернативой зарубежным решениям SAP и Oracle, обеспечивая технологическую независимость корпоративного сектора.

Roxit обеспечит заказчикам комплексную реализацию — от аудита текущей ИТ-архитектуры и проектирования бизнес-процессов до внедрения и поддержки решений Global ERP. Это позволит предприятиям выстраивать сквозную цифровую архитектуру и повышать эффективность управления на уровне всей организации.

«Сегодня российский бизнес нуждается в устойчивых и масштабируемых решениях, которые обеспечат независимость от зарубежных вендоров и прозрачность производственных и бизнес-процессов. Партнерство с Global ERP расширяет наш продуктовый портфель, и теперь мы можем предлагать клиентам еще больше эффективных решений, максимально коррелирующих с задачами бизнеса», — отметил Антон Колосов, коммерческий директор Roxit (входит в ГК «Корус Консалтинг»).

«Партнерство с “Корус Консалтинг” — стратегический шаг для развития Global ERP. Мы предлагаем российским компаниям ERP-систему нового поколения, которая учитывает специфику локального бизнеса, снижающую риски и способствующую устойчивому росту», — сказал Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP.