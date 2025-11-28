Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют разные ИИ-инструменты в своей работе

BandLink, сервис для артистов от «Яндекса», провел исследование о том, как профессиональные музыканты используют в своем творчестве нейросети и другие ИИ-инструменты. По его результатам, 72% опрошенных относятся к искусственному интеллекту в музыке положительно или нейтрально, а 28% — отрицательно. И хотя 6% артистов уже готовы доверить ИИ весь творческий процесс, большинство сходятся во мнении, что искусственный интеллект должен быть помощником в творчестве, а не полноценной заменой автору.

Среди преимуществ искусственного интеллекта артисты выделяют оптимизацию рутинных процессов (73%), что позволяет музыкантам сосредоточиться на своем творчестве, экономию бюджета (64%) и новые возможности для начинающих креаторов (59%), которым раньше требовалось больше ресурсов, чтобы начать карьеру в музыкальной индустрии. В числе негативных факторов респонденты чаще всего называют ошибки при генерации контента (43%), слишком шаблонные ответы (41%) и некорректные результаты (33%). Также некоторые музыканты отмечают, что освоение ИИ требует много времени и ресурсов.

На практике нейросети уже прочно вошли в ключевые рабочие процессы представителей музыкальной индустрии: сегодня две трети профессиональных музыкантов (67%) используют инструменты на базе ИИ. Причем проникновение искусственного интеллекта растет стремительно: 61% артистов, использующих такие инструменты, освоили их за последний год, в том числе 8% за последний месяц до опроса.

Чаще всего артисты обращаются к искусственному интеллекту для разработки обложек или промокреативов (47%), а также для генерации инструменталов и текстов песен (26%). Пятая часть опрошенных (21%) применяет ИИ для аналитики творчества. Кроме того, нейросети помогают в продвижении: 20% музыкантов генерируют с помощью ИИ информационные материалы (пресс-релизы, тексты для соцсетей), 11% составляют вместе план продвижения музыки, а еще 6% планируют расписание и календарь релизов.

Согласно опросу, почти половина музыкантов (43%) применяет ИИ в каждом или большинстве проектов, остальные — от случая к случаю. Среди самых популярных инструментов у музыкантов: ChatGPT, «Алиса AI», Midjourney, «Шедеврум», DeepSeek, а также создания аранжировок, например Suno AI и др.