Хабаровские девелоперы стали активнее внедрять умное видеонаблюдение

Цифровая экосистема МТС зафиксировала рост спроса на интеллектуальные системы видеонаблюдения в ключевых отраслях экономики Хабаровского края. По данным за девять месяцев 2025 г., наибольшую активность проявили строительные компании, где количество подключений выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Строительные компании используют видеоаналитику для контроля сроков и объемов работ, отслеживания перемещения техники и материалов на площадках. На втором месте по темпам внедрения — угледобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, где спрос вырос на 23%. Здесь системы помогают контролировать технологические процессы и обеспечивать промышленную безопасность. Замыкают тройку лидеров компании транспортно-логистического сектора с ростом на 15%, которые применяют видеоаналитику для отслеживания движения грузов и оптимизации складской логистики.

Особенно востребованы облачные системы с функцией удаленного доступа и аналитикой в сегменте коммерческой недвижимости и городской инфраструктуры. За последний год спрос на функции распознавания номеров транспорта, анализ производственных процессов в реальном времени и контроль доступа на объекты вырос на 10%.

«Мы наблюдаем качественное изменение подхода бизнеса к системам видеонаблюдения. Сегодня это уже не просто инструмент безопасности, а важный элемент управления бизнес-процессами. Компании все чаще выбирают комплексные решения с аналитикой, которые помогают контролировать объекты, управлять ресурсами и повышать общую эффективность. Технологии действительно упрощают жизнь бизнесу во всех сферах — от строительства и логистики до промышленности и сферы услуг», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.