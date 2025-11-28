ДОМ.РФ оценит уровень цифровой зрелости частного домостроения в России

Группа ДОМ.РФ проведёт оценку уровня цифровой зрелости ИЖС в России. Об этом рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов в рамках форума ДОМ.РФ «Свой дом. Новая реальность частного жилья».

Цифровизация – один из главных трендов развития рынка жилищного строительства, в том числе в сфере ИЖС. Использование digital-решений в частном домостроении и первые результаты стартовавшего исследования уровня цифровой зрелости российского рынка индивидуального жилищного строительства обсудили участники сессии «От проекта до заселения: цифровая экосистема загородного строительства».

«Цифровизация становится ключевым фактором конкурентоспособности для всех участников рынка, позволяя значительно сократить сроки, снизить издержки, повысить удовлетворённость и обеспечить безопасность клиентов. В этом году мы начали масштабное исследование рынка жилья на предмет цифровой зрелости, оно затронуло и частное домостроение. Нашей задачей было проанализировать, как активно бизнес использует цифровые технологии на каждом из этапов инвестиционно-строительного цикла проекта: от взаимодействия с клиентом и банком до продаж и маркетинга. Результатом должны стать реальные рекомендации для подрядчиков, как повысить свою цифровую зрелость и улучшить качество предоставляемых услуг», – отметил Александр Лукьянов.

В ходе первого этапа исследования проведено более 50 глубинных интервью с подрядчиками из сферы ИЖС, а также выявлено и проанализировано почти 900 цифровых решений. В опросе приняли участие малые (до 1 тыс. м2), средние (1-10 тыс. м2) и крупные компании (более 10 тыс. м2), работающие на рынке более 2 лет.

По результатам первого этапа анализа самым оцифрованным направлением в ИЖС-сфере стало проектирование: на базовом уровне все подрядчики создают 3D-визуализации, однако из них только 22% практикуют создание BIМ-моделей. Активно используются цифровые сервисы для продаж и маркетинга – 74% компаний уже внедрили такие инструменты. На этапе строительства самым активно применяемым инструментом стало видеонаблюдение: 71% компаний ведут видеонаблюдение своих стройплощадок. На этапе эксплуатации технологии «умного дома» пока не получили широкого распространения среди подрядчиков частного домостроения, только 8% предлагают такие решения заказчикам и имеют опыт реализации.

Основными выводами о специфике внедрения ИТ-решений в работу строительных компаний ИЖС поделился директор по цифровизации бизнеса «ДОМ.РФ Технологии» Денис Давыдов. Он подчеркнул, что бизнес-процессы компаний ИЖС проще, чем в многоквартирном строительстве, и требуют более простых платформенных решений, покрывающих все этапы.

«Большинство цифровых решений в МКД не подходят для компаний ИЖС из-за высокой стоимости и избыточной функциональности. Необходимы стандартизированные подходы цифровизации с высоким потенциалом масштабирования. По итогам исследования нами будет подготовлена карта потребностей ИТ-решений для этого сегмента жилищного строительства», – добавил он.

С 2021 года в отрасли работает созданный ДОМ.РФ портал строим.дом.рф – цифровая платформа для упрощения и автоматизации процессов строительства частных домов. Она объединяет всех участников — заказчиков, подрядчиков и банки, предоставляя каталоги проектов и строительных компаний, ипотечный калькулятор, персональные рекомендации, а также другую необходимую информацию и услуги для строительства, от поиска участка до регистрации готового жилья. С этого года портал стал основной для внедрения на рынок ИЖС счетов эскроу.

«Платформа постоянно развивается. Скоро на ней появится инструмент электронного заключения договора подряда на строительство, маркетплейс услуг домовладения, а также можно будет найти рейтинг подрядчиков и проектов», – добавил Александр Лукьянов.