Axenix и Lamacon реализовали масштабный проект снижению издержек для крупной алкогольной компании

Крупный российский производитель алкогольных напитков, столкнувшись с необходимостью улучшить ключевые финансовые показатели, реализовал комплексный проект по оптимизации логистики и повышению точности прогнозирования. Партнером выступила консалтинговая технологическая компания Axenix, а стрим по моделированию и оптимизации цепи поставок заказчика реализовали консультанты из компании Lamacon. В результате проекта заказчику удалось сократить уровень товарных запасов на 886млн рублей, снизить логистические затраты на 10%, а также уменьшить объемы единовременного хранения сырья и готовой продукции за счет пересмотра политик производства.

На фоне изменения структуры спроса, перераспределения каналов сбыта и роста логистических издержек перед производителем стояла задача снизить операционные затраты и разработать долгосрочную стратегию развития складской инфраструктуры на горизонте 3-5 лет. Кроме того, требовалось решить проблему дефицита складских мощностей при одновременном наличии избыточных товарных запасов. Компания обратилась в Axenix с запросом на комплексный анализ логистических процессов и разработку мероприятий для снижения расходов и поддержки роста бизнеса.

Консультанты Axenix провели детальный аудит существующих процессов планирования, прогнозирования спроса, складской и транспортной логистики. Это помогло определить влияние смежных процессов друг на друга, выявить узкие места, включая избыточные страховые запасы и низкую точность прогнозов. На основе анализа эксперты Axenix разработали и предложили инициативы по улучшению бизнес-процессов, включая пересмотр политики производства, меры по повышению точности прогнозирования и подготовили материалы для поддержки переговоров с логистическими операторами для снижения тарифов и изменению тарифной структуры для сборной доставки.

Команда Axenix не только проработала варианты решения различных задач заказчика, но и регулярно участвовала в S&OP-цикле и встречах по согласованию плана продаж и производства на определенный период для повышения точности прогнозирования.

Для проведения сетевой оптимизации Axenix привлекла экспертов Lamacon. Команда Lamacon разработала математическую модель цепочки поставок для анализа и оптимизации логистической сети клиента. Целью была более эффективная утилизация производственной и складской инфраструктуры, оптимальное распределение потоков продукции, снижение логистических издержек и прохождение сезонных пиков спроса.

С помощью математического двойника эксперты сначала рассчитали величину потенциальной нехватки складских площадей при текущих методах планирования запасов, а затем определили оптимальные локации новых региональных складов с учётом концентрации спроса в определённых областях России. Консультанты спроектировали целевую конфигурацию логистической сети компании на 2029 год и дали рекомендации по ее поэтапному достижению. Дополнительно в ходе проекта была реализована программа ускоренной распродажи неликвидов через специальные коммерческие условия для ключевых клиентов.

Эксперты Axenix также разработали дорожную карту мероприятий, которые должны привести к дальнейшему повышению уровня точности прогнозирования, что напрямую влияет на предотвращение появления дополнительных товарных запасов. На базе Excel разработана автоматизированная модель, наглядно показывающая в цифрах и на графиках связь точности прогнозирования с текущим уровнем остатков, плановыми продажами и свободным местом на складах для гибкого симулирования различных ситуаций.

Особенностью проекта стало активное вовлечение специалистов Axenix не только в этап диагностики, но и в практическую реализацию изменений. В течение трех месяцев команда Axenix участвовала в операционном управлении процессами: проводила еженедельные контрольные встречи с топ-менеджментом, проверяла, как заказчику удается реализовывать предложенные инициативы, помогала решать возникающие проблемы и выполнять оценку того, что уже удалось достигнуть.

«В этом проекте нам удалось не только выявить резервы для сокращения издержек, но и создать механизмы для постоянного поддержания достигнутого уровня операционной эффективности. Заказчик получил непосредственную финансовую выгоду и понятные шаги для дальнейшей самостоятельной трансформации системы управления логистикой, способную гибко адаптироваться к изменениям рынка. Такие результаты стали возможны за счёт слаженной совместной работы, руководство заказчика понимало важность изменений и было вовлечено на каждом этапе реализации инициатив, что является ключевым в процессе достижения эффекта», — комментирует Юлия Шутихина, руководитель практики транспортной логистики Axenix.



«В данном кейсе проектирование математического двойника цепи поставок стало частью большого консалтингового проекта, помогая подтвердить гипотезы и получить измеримые экономические эффекты. Рассчитав различные сценарии на базе модели, мы помогли команде Axenix и заказчику обосновать стратегические решения для планирования оптимальной инфраструктуры под задачи бизнеса. Хороший пример, когда синтез экспертизы консалтинговых команд может усиливать проект», — отметил генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.

В настоящее время компания самостоятельно продолжает реализацию утвержденной дорожной карты, которая включает дальнейшее повышение точности прогнозирования в том числе за счет работы с ключевыми торговыми сетями, сокращение уровня страховых запасов в оборотном капитале и транспортных расходов.

