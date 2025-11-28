58% россиян верят, что ИИ улучшит качество медицинской помощи

По данным исследования Ingate Group, 58% россиян уверены, что внедрение искусственного интеллекта в медицину позволит врачам принимать более точные решения и повысит качество услуг. Об этом CNews сообщили представители Ingate Group.

С каждым годом россияне становятся всё более технологичными и открытыми к инновациям: телемедициной за последний год воспользовался каждый пятый опрошенный (21%). В возрастной группе 18–44 лет показатель еще выше и составляет 28%. Среди пациентов, имеющих опыт онлайн-консультации, 90% отметили его как положительный, что позволяет говорить о формировании доверия к новому формату взаимодействия с медицинскими специалистами.

Врачи тоже позитивно настроены к технологическим изменениям. По их мнению, внедрение умных помощников на базе искусственного интеллекта, способно существенно повысить эффективность практики и сократить длительность приема.

Объем рынка ИИ-разработок в медицине в 2024 г. составил 12 млрд руб. и, по данным совместного исследования «Яков и партнеры» и ГК «Медси», к 2030 г. вырастет в шесть раз и составит 78 млрд руб. Приоритетными направлениями внедрения ИИ в медицинских организациях считаются цифровые ассистенты, помощник врача, клиническая сводка и экспертный контроль.

В Ingate Group обращают внимание, что в силу высокой конкуренции медклиники используют ИИ не только для поддержки врачей, но и на этапе привлечения пациентов и обработки первичных обращений.

«Внедрение речевой аналитики на основе ИИ позволяет избежать ситуации, когда до 15% обращений теряются на этапе звонка в клинику. Система фиксирует пропущенные вызовы, источники, помогает в моменте находить те звонки, где есть проблема, и передавать их сразу менеджеру для реагирования. Тем самым звонок из “потерянного” переходит в контакт, запись к врачу», – отметил Дмитрий Апухтин, руководитель департамента производства в Ingate Group.

Эксперт также подчеркивает, что тренд на цифровизацию и автоматизацию всех процессов взаимодействия пациентов с клиниками переходит в категорию обязательного условия ведения бизнеса на этом рынке. В первую очередь это касается автоматического сбора отзывов, ИИ-тегирования, анализа в реальном времени, персонализации рекламных предложений, внедрения телемедицины и цифровых сервисов, которые помогут быть с врачом ближе.

Объем платных медицинских услуг в России за последние семь лет увеличился в 2,7 раза, по оценкам НРА, и достиг 1,57 трлн руб. в 2024 г., при этом доля частной медицины составляет до 40%. По прогнозам, рынок вырастет на 17% в 2025 г. и достигнет 3,38 трлн руб. к 2030 г.