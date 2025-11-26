Новый инструмент GreenData решает задачу отладки алгоритмов в low-code проектах

Компания GreenData, российский разработчик low-code-платформы, представила профессиональный режим отладки алгоритмов. Новый инструмент выводит работу с бизнес-логикой в low-code на уровень, привычный разработчикам в классических средах программирования и позволяет командам просматривать и проверять алгоритмы непосредственно в среде их написания. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

В корпоративных системах отсутствие прозрачной диагностики долго оставалось одним из ограничений low-code. Внутренняя логика процессов была скрыта, а анализ ошибок требовал привлечения разработчиков. Более того, во многих low-code-решениях отладка до сих пор ограничивается только логом выполнения, без возможности увидеть внутренние шаги системных процессов. Новый режим отладки устраняет этот барьер и приближает визуальную среду к возможностям профессиональных интегрированных сред разработки (IDE). В результате, бизнес-аналитики и администраторы получают доступ к детальному разбору выполнения алгоритма — построчно и с отслеживанием состояния всех переменных.

Инструмент доступен для алгоритмов типа «Алгоритм. Карточки объектов», а также «Алгоритм. Расчет методик» и включает привычные разработчикам возможности, такие как точки остановки, выполнение до выбранной строки и пошаговый режим. По кнопке «Отладить» внизу экрана открывается область с настройками отладки и выполнения алгоритма, а также вкладки для отображения результата работы, списка переменных с их значениями и технической информации. Все функции поддерживаются в on-premise-установках платформы.

Появление режима отладки снижает нагрузку на ИТ-отделы и ускоряет вывод изменений: ошибки локализуются за минуты, а логика процессов становится полностью прозрачной. Команды могут быстрее проверять расчеты, условия переходов и взаимодействие алгоритмов с объектами системы, что повышает стабильность и качество бизнес-функций.

«Во многих low-code-средах отладка ограничивается логом выполнения, без возможности увидеть, что происходит внутри алгоритма. Мы решили эту проблему на уровне платформы. Новый режим дает детальный контроль над выполнением алгоритмов и делает сложные процессы понятными даже для специалистов без опыта программирования», — отметила Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData.