Национальный мессенджер Max стал доступен на платформе BPMSoft

Российская low-code-платформа со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft) реализовала интеграцию с национальным мессенджером Max. Корпоративные заказчики, использующие актуальную версию BPMSoft, получили возможность подключить Max в модуле «Омниканальные коммуникации» (OCC) и выстроить взаимодействие с клиентами в новом цифровом канале.

Приложение «Max для BPMSoft OCC» опубликовано в магазине приложений вендора и доступно для скачивания. Для корректной работы необходимо также обновить коннектор OCC, который включает все компоненты для интеграции с Max. На текущий момент поддержка мессенджера работает для on-site-развертываний OCC; для облачных инсталляций возможность подключения появится в I квартале 2026 г.

Механизм подключения Max к BPMSoft схож с интеграциями других мессенджеров. Клиентам требуется зарегистрироваться на платформе Max для партнеров, создать чат-бота и пройти модерацию. После получения токена доступ становится активен в BPMSoft, где канал можно гибко настраивать под процессы обслуживания и продаж.

Сотрудники контакт-центров могут использовать все инструменты Max в интерфейсе привычной рабочей среды OCC: чат-боты, перевод диалога между ботом и оператором, аналитика сценариев, автоматическое создание лидов, контактов и обращений, отправка файлов, геометок и ссылок, а также мультиязычные сценарии коммуникаций.

Вячеслав Стригин, владелец продукта BPMSoft OCC, сказал: «Max становится важным коммуникационным каналом для компаний и государственных организаций с широкой клиентской базой на рынках России и стран СНГ. Добавление его в экосистему BPMSoft позволяет нашим заказчикам быстрее адаптировать процессы, обеспечивая непрерывность обслуживания и управляемость потока обращений».

