CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

DIS Group расширит функциональность платформы по управлению данными благодаря цифровым сервисам «Сбера»

В результате технологического партнерства с Московским банком Сбербанка ИТ-компания DIS Group расширит функциональность и улучшит пользовательский опыт в платформе по управлению данными AIDP за счет интеграции с ИИ-сервисами «Сбера» SaluteSpeech и «ГигаЧат».

Клиенты DIS Group теперь смогут использовать инструмент анализа и генерации речи SaluteSpeech, а также нейросеть «ГигаЧат», тем самым повышая эффективность работы с решениями DIS Group, входящими в платформу управления данными AIDP.

Сценарии использования ИИ-сервисов «Сбера» включают в себя работу с Lakehouse-решением «Селена» на естественном языке, интеллектуальную обработку и обогащение мастер-данных в «Юниверс MDM», ИИ-ассистента для работы с функциональными требованиями и активами в «Юниверс Data Governance». Эти сценарии были разработаны с учетом пожеланий заказчиков и положительного опыта применения нейросети «ГигаЧат» в решении «Плюс7 МаяК» для задач управления корпоративными знаниями.

«Мы придерживаемся открытого подхода к расширению ИИ-функциональности платформы AIDP. Благодаря развитию отношений со «Сбером» мы даем нашим заказчикам – крупным компаниям и организациям – возможность пользоваться лучшими интеллектуальными инструментами для избавления от рутины и повышения эффективности в работе с данными», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

«Для нас важно, чтобы сервисы «Сбера» становились не просто технологическим прорывом, а реальным помощником для наших клиентов и партнеров — простым, понятным, удобным. Поэтому мы с готовностью делимся своими наработками с теми, кто создает цифровое будущее страны. Наше сотрудничество с DIS Group — это очередной шаг к тому, чтобы передовые цифровые инструменты стали доступны российским компаниям не когда-то в будущем, а здесь и сейчас, в их повседневной работе», — отметил Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка.

ИИ-сервисы «Сбера» интегрированы в платформу AIDP в виде отдельных агентов. Некоторые решения (например, «Плюс7 MDM ИИ» для атрибутирования и категоризации мастер-данных) можно использовать как самостоятельные сервисы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Гигантский производитель ПК и принтеров увольняет каждого десятого. Людей заменят нейросетями

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Россиян хотят автоматически штрафовать с помощью систем распознавания лиц

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

В России создали управляемых голубей-биодронов с вживленными нейрочипами

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще