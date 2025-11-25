O2Consulting и Globus IT создают первый в России равноправный альянс консалтинга и технологий — O2Global

O2Consulting и российский интегратор Globus IT объявили о создании O2Global – первого в России равноправного альянса, объединяющего стратегический консалтинг и технологическую интеграцию. Новое объединение призвано стать комплексным партнером для компаний, проходящих цифровую трансформацию и адаптирующихся к новым регуляторным требованиям, включая миграцию критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители Globus IT.

Создание O2Global стало ответом на глубокие изменения российского рынка консалтинга и ИТ. В условиях ужесточения регуляторики многие компании сталкиваются с тем, что традиционная модель «консалтинг отдельно – интеграция отдельно» приводит к задержкам, потере контекста и неравномерному распределению ответственности. В последние годы некоторые интеграторы пытались формировать собственные консалтинговые практики, но они, как правило, выполняли лишь функции pre-sales и не влияли на стратегию. Одновременно рынок переживает волну консолидации, однако такие сделки приводят к подчинению консалтинговых структур, а не к равноправному партнерству.

O2Global был создан как альянс двух независимых и равноправных компаний. O2Consulting вносит стратегические и аналитические компетенции, сформированные за 14 лет работы и более чем 500 выполненных проектов для крупнейших корпораций и государственных структур. Globus IT, в свою очередь, обеспечивает технологическую экспертизу, опираясь на 13-летний опыт, команду из более чем 500 специалистов и портфель из 500+ реализованных проектов в различных отраслях. Управление альянсом осуществляется через совместный совет директоров, а проекты ведутся объединенной командой, несущей общую ответственность за результат.

O2Global будет работать в ключевых направлениях цифровой трансформации: стратегическом консалтинге для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), сложных высокотехнологичных проектах, аналитике в формате Consulting-as-a-Service, цифровых финансовых технологиях, международных проектах и управлении цифровыми талантами. В течение первого года работы альянс сфокусируется на наиболее значимых для рынка вертикалях – финансовом секторе, энергетике, промышленности, здравоохранении и государственном управлении – и выведет на рынок три флагманских продукта: стратегии цифровой и ИИ трансформации, комплекс миграции КИИ на отечественное ПО, технологический пакет для внедрения ИИ, RPA и квантовых решений, а также сервис стратегического консалтинга в формате подписки.

Филипп Данько, CEO O2Consulting: «Мы долго наблюдали за рынком и видели, как традиционная модель, где консультант дает совет и уходит, перестает работать. Клиенты устали платить за красивые презентации, которые остаются нереализованными. С другой стороны, мы видели, как крупные интеграторы, пытаясь создать консалтинговые подразделения, превращают их в pre-sales отделы. Мы верим: настоящая ценность создается только тогда, когда стратегическая экспертиза и технологическая реализация идут рука об руку, с четкой и совместной ответственностью за результат. Создание O2Global – это наш ответ на вызовы рынка и запрос клиентов на партнера, который говорит с ними на одном языке и готов разделить как риски, так и награды»

Павел Короткий, CEO Globus IT: «За 13 лет работы на рынке мы реализовали более 500 проектов и накопили уникальный опыт внедрения сложных технологических решений. Но слишком часто мы сталкивались с тем, что техническая задача, поставленная клиентом, не решала его фундаментальную бизнес-проблему. Это происходило потому, что не было глубокого стратегического понимания, как технологии должны работать на бизнес-цели. Теперь, работая с самым высоким уровнем менеджмента клиента, мы можем с самого начала убедиться, что каждая строка кода, каждая настройка сервера работает на достижение конкретной стратегической цели. Это не просто интеграция – это трансформация, в которой технологии становятся драйвером роста и конкурентного преимущества».

Запуск O2Global отражает глобальный тренд: крупнейшие международные компании уже давно интегрируют стратегические и технологические компетенции в единый контур, создавая альянсы и совместные практики. Новый российский альянс адаптирует эту модель к локальному контексту, создавая партнерство, в котором консалтинг и интеграция выступают не как конкуренты, а как взаимодополняющие силы.