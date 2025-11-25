Minervasoft и Chatme.ai объявили о сотрудничестве в области корпоративных ИИ-агентов

Компания Minervasoft, которая обеспечивает комплексное управление знаниями сотрудников и ИИ-помощников, и эксперт в области продвинутых ИИ-агентов на базе LLM Chatme.ai, подтвердили возможность интеграции умного чат-бота с корпоративной базой знаний Minerva Knowledge. Сотрудничество решит проблему доступности корпоративных данных и ускорит возврат инвестиций от внедрения интеллектуальных помощников. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

Одним из ключевых барьеров внедрения ИИ-агентов в компаниях остается низкое качество и разрозненность корпоративной информации. Знания хранятся в десятках несвязанных систем и мессенджеров, зачастую без ответственных владельцев. Это снижает корректность ответов, повышает риск «галлюцинаций» и замедляет окупаемость проектов при масштабировании.

Совместное решение Minervasoft и Chatme.ai устраняет этот разрыв: интеграция ИИ-ассистента с платформой Minerva Knowledge обеспечивает системную работу с корпоративными знаниями и позволяет внедрять ИИ-агентов «под ключ» — от аудита контента до настройки и обучения моделей под конкретные задачи заказчика.

Эксперты Minerva Result проводят оценку внутренних систем, выявляют пробелы в управлении знаниями и формируют рекомендации по внедрению ИИ-помощников на основе авторской методологии, успешно применяемой в крупнейших российских компаниях. Если в организации еще не выстроена культура управления знаниями — помогают запустить процессы, определить бизнес-метрики и создать единый обновляемый источник правды в системе управления знаниями Minerva Knowledge.

Чат-бот Chatme.ai интегрируется с платформой и работает как внешний ассистент для клиентов или внутренний помощник для сотрудников. Он дает ответы на основе знаний из Minerva Knowledge, учитывает ролевые модели, корпоративные стандарты и требования безопасности, может быть встроен в популярные мессенджеры или подключен к сайту компании в виде виджета. Такой подход позволяет автоматизировать работу с запросами, ускоряет поиск информации и сокращает время выполнения рутинных операций.

Продукты Minervasoft и Chatme.ai включены в Реестр российского ПО и могут работать как в защищенном облаке, так и на инфраструктуре заказчика. Решения полностью соответствуют требованиям импортонезависимости и корпоративной безопасности данных.

«Компании, которые комплексно внедряют менеджмент знаний, быстрее получают запланированные бизнес-эффекты: повышают качество обслуживания, снижают издержки и ускоряют обучение сотрудников. Партнерство с Chatme.ai позволит масштабировать успешные кейсы и сократить время на поиск информации до 70%», — сказал Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft.

«Качество данных напрямую влияет на результативность ИИ-агентов. Когда информация ведется хаотично, а документов становится слишком много, даже самые продвинутые модели не справляются. Интеграция с Minerva Knowledge делает работу со знаниями контролируемой, а результаты внедрения AI-агентов — измеримыми и предсказуемыми», — отметила Карина Салимова, Chief Customer Success Officer платформы Chatme.ai.