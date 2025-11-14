«Ростелеком» и «Энергомера» укрепят партнерство в сфере цифровых решений для ЖКХ

«Ростелеком» и «Энергомера» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию государственных инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Стороны договорились объединить усилия для развития систем интеллектуального учета электроэнергии. В частности, в сферу жилищного строительства планируется внедрять передовые цифровые решения, полностью соответствующие требованиям федерального законодательства.

Особое внимание будет уделено проектам по повышению контроля за энергопотреблением. Это позволит не только оптимизировать затраты для конечных потребителей, но и повысить эффективность управления ресурсами, а также обеспечить прозрачность расчетов за коммунальные услуги.

Илья Пятигорский, директор по цифровым продуктам «Ростелекома»: «Сегодня “Ростелеком” активно развивает цифровые продукты. В частности, многофункциональный сервис “Ростелеком Ключ” внедряет передовые решения для дома и придомовой территории, значительно повышая комфорт и безопасность наших пользователей. При этом мы постоянно развиваем сервис, открывая новые возможности, в том числе благодаря сотрудничеству с “Энергомерой” в сфере ЖКХ. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию отрасли, повышая не только эффективность управления энергоресурсами, но и качество жизни людей».

Павел Гадаев, вице-президент по продажам «Энергомеры»: «Ключевое направление нашей деятельности — внедрение передовых технологий интеллектуального учета электроэнергии, полностью отвечающих нормам российского законодательства. Благодаря собственному производству и разработке на территории России, мы оперативно адаптируемся к изменениям рыночной конъюнктуры и полностью удовлетворяем потребности заказчиков. Соглашение с “Ростелекомом” выводит наше сотрудничество на новый уровень взаимодействия. Убеждены, что это позволит создать комфортные, экономичные и надежные условия обеспечения жизнедеятельности населения всей страны».