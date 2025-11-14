«Нартис» представила новый продукт: систему телемеханики

«Нартис» (входит в группу НЭК), российский производитель интеллектуальных средств измерения и управления, представил систему телемеханики для сетей напряжением 0,4–20 кВ.

Система обеспечивает дистанционное управление цепями вторичной коммутации оборудования, сбор и передачу данных коммерческого учёта и параметров качества электроэнергии. Также она передает информацию для предаварийной диагностики и организации ремонта по фактическому состоянию оборудования. Безопасность обмена данными гарантируют встроенные механизмы защиты информационных каналов и команд управления. Решение разработано в соответствии с технической политикой компании «Россети» и направлено на повышение надёжности, управляемости и эффективности электросетевого комплекса.

Шкафы телемеханики адаптированы под различные типы объектов – КРН, КТП, ТП и РТП. Это позволяет оперативно внедрять на объектах распределительных сетей системы наблюдаемости и дистанционного управления, масштабируя лучшие практики цифровизации по всей России.

«Решение открывает новые перспективы для электросетевых компаний и региональных властей: повышается прозрачность расчётов за электроэнергию, сокращаются эксплуатационные затраты, а развитие цифровой инфраструктуры становится реальным инструментом повышения надёжности и энергоэффективности», – сказал Евгений Мильцев, начальник отдела по развитию бизнеса «Нартис».

Технологические решения «Нартис» поддерживают международные и российские протоколы обмена, включая МЭК 60870-5-101/103/104, МЭК 61850, Modbus RTU, IEC 61107 и СПОДЭС. Это обеспечивает совместимость с существующими системами и позволяет легко интегрировать продукт в единую цифровую среду управления.

Совместно с заводом «Нартис» на коллективном стенде свою продукцию представил Калужский завод «Электрощит-К°» (входит в группу НЭК): трансформаторы тока и напряжения, отличающиеся высокой точностью измерений, надёжностью и безопасностью эксплуатации.

Трансформаторы завода применяются на критически важных объектах: АЭС, ТЭС, железнодорожных и горнодобывающих предприятиях, а также на других промышленных объектах. Оборудование обеспечивает быструю реакцию противоаварийной автоматики, стабильную работу энергообъектов, а также позволяет точно учитывать потребляемую и генерируемую электроэнергию.