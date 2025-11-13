Рефарминг «МегаФона» обновил телеком-сеть в районах Хабаровского края

Более высокие скорости передачи данных и стабильное LTE-покрытие теперь доступно пользователям в ряде населенных пунктов Хабаровского края. «МегаФон» выполнил рефарминг на базовых станциях в поселке Высокогорный Ванинского района, Георгиевка и Мухен района Имени Лазо, города Вяземский, а также села Некрасовки Хабаровского района. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Такие работы позволяют перераспределить уже используемые радиочастоты под более современные технологии. В этих населенных пунктах частотный ресурс был задействован в сетях 3G, теперь он переориентирован под связь стандарта LTE. Такой подход увеличивает емкость сети, снижает загруженность базовых станций и улучшает покрытие в зонах с высоким спросом на мобильный интернет.

Для пользователей это обеспечивает более высокие скорости загрузки и передачи данных, стабильную работу онлайн-сервисов, а также возможность бесперебойно пользоваться «тяжелым» контентом — от видеозвонков и стриминга до облачных приложений и онлайн-игр. Кроме того, расширение 4G-инфраструктуры создает условия для широкого внедрения VoLTE — технологии, обеспечивающей кристально чистое качество голосовых вызовов в сети четвертого поколения.

В 2025 г. «МегаФон» реализует программу по перераспределению частот в Хабаровском крае, работы идут как в городах региона, так и в небольших поселках. Такое решение позволяет максимально эффективно использовать доступный частотный ресурс и помогает обеспечить качественную современную мобильную связь. Например, в Советской Гавани и рабочем поселке Хор благодаря проведенным в начале года работам LTE-сигнал стал более устойчивым.

«Благодаря переводу частот из 3G в 4G даже небольшие поселки Хабаровского края получают более стабильный и быстрый интернет. Сейчас многие в селах работают удаленно или развивают небольшой бизнес и стабильный интернет помогает им в этом», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.