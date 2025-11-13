CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

GreenMDC в 3 раза увеличила производственные мощности

Компания GreenMDC, разработчик и производитель модульных центров обработки данных, в 3 раза увеличила производственные мощности. Промышленная площадка компании выросла до 4,5 тыс. кв. м. Это позволит не только сократить сроки изготовления дата-центров, но и выпускать несколько крупных масштабируемых моделей одновременно.

Производство МЦОДов GreenMDC находится в посёлке Фёдоровское (Тосненский район Ленинградской области). Увеличить его мощность удалось за счет аренды дополнительных площадей. Изначально эта локация была выбрана с учетом масштабирования производства при необходимости. Это крупный производственный кластер с транспортной доступностью, понятной логистикой и большим количеством доступных для аренды цехов, что позволит и в дальнейшем увеличивать производственные мощности в короткие сроки.

Здесь организован полный цикл производства префаб-ЦОДов GreenMDC: изготовление конструктива, монтаж и тестирование инженерных систем. Благодаря увеличению мощности компания сможет повысить скорость производства и одновременно выпускать больший объем продукции разных производственных направлений, как маленьких, так и крупных масштабируемых МЦОДов.

«Решение о расширении производственных площадей отвечает тенденциям современного рынка дата-центров. Растет как количество ЦОДов (и капитальных и модульных), так и число стойко-мест в них. Это вызвано постоянно увеличивающимся объемом информации, нуждающейся в обработке. По нашим данным, за прошлый год рынок вырос более чем в 1,5 раза, с 2,25 до 3,5 млрд руб. Некоторые эксперты прогнозируют к 2030 г. достижение показателя в 4,3 млрд руб. Мы готовы к такому развитию событий и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов. С новой производственной площадкой мы сможем делать это значительно быстрее, но также качественно, как всегда», – отметил генеральный директор GreenMDC Федор Клименко.

Кроме того, GreenMDC открыла коммерческий офис в Москве. Необходимость нового офиса вызвана наибольшим количеством заказов и инсталляций компании в этом регионе. Пока, несмотря на активную цифровизацию в регионах, около 80% всех дата-центров сосредоточено в Москве и Подмосковье.

