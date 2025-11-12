«Яндекс» и Институт востоковедения РАН запустили ИИ-помощника для работы с научной информацией на восточных языках

«Яндекс» и Институт востоковедения РАН создали ИИ-помощника, который в сотни раз ускоряет анализ данных на восточных языках. Он обрабатывает до 1000 источников в день вместо 8–10 и помогает исследователям быстрее работать с первоисточниками стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Сейчас на этапе тестирования помощник доступен для сотрудников Института востоковедения РАН, позже будет размещен для всех исследователей в открытом доступе. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Сегодня доступ к оригинальным источникам по восточным странам ограничен: многие материалы выходят только на национальных языках и редко переводятся. Это затрудняет академические и аналитические исследования, а зачастую формирует искаженное восприятие событий через англоязычные интерпретации.

ИИ-помощник разработан на базе платформы для разработки ИИ-приложений и агентов Yandex AI Studio и облегчает работу с такими источниками. Он обрабатывает научные тексты, выделяет ключевые факты и формирует краткие аналитические выжимки. Обучением генеративных моделей занимались специалисты платформы Yandex Cloud и студенты Школы анализа данных. Решение также анализирует публикации в китайских СМИ и создает русскоязычные дайджесты, что позволяет исследователям оперативно получать информацию о событиях в регионе.

«До недавнего времени ученые сталкивались с тем, что анализ материалов на оригинальных языках занимал много времени и ограничивал количество обрабатываемых источников. С помощью ИИ этот процесс ускоряется: время поиска и анализа сокращается в 6–8 раз — с нескольких часов до 10–15 минут на одну исследовательскую задачу. Это дает исследователям возможность обрабатывать больше материалов ежедневно, проводить более глубокий анализ и получать полное представление о тенденциях в регионе», — отметил Александр Костыркин, старший научный сотрудник Лаборатории цифровых исследований современного Востока Институт востоковедения РАН.

Для информационного наполнения применен архив востоковедных знаний, составленный на основе публикаций Института востоковедения РАН — монографий, научных статей сотрудников и других материалов. База ИИ-помощника уже превысила 1,5 млн документов, представленных в четырех вариантах китайского языка — континентальном, тайваньском, гонконгском и сингапурском.

«Востоковедам особенно важно работать с первоисточниками — понимать язык, контекст и логику региона, о котором они пишут. Искусственный интеллект позволяет сделать это быстрее, точнее и глубже. Наша цель — чтобы технологии помогали ученым видеть больше и работать с данными, которые раньше были труднодоступны», — сказала Анна Лемякина, директор по национальным и стратегическим проектам Yandex Cloud.

«Институт востоковедения РАН проходит масштабную цифровую трансформацию, в центре которой — системная интеграция ИИ-технологий для работы с первоисточниками. Партнерство с «Яндексом» позволяет нам существенно расширить объем и глубину анализа материалов, сохраняя фундаментальность академического подхода» — сказал директор Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Аликбер Аликберов.

Проект реализуется в рамках Центра технологий для общества «Яндекса» совместно со студентами Школы анализа данных. В будущем планируется расширить языковую поддержку — добавить японский, арабский, турецкий, персидский и другие восточные языки, чтобы предоставить российским исследователям прямой доступ к уникальным корпусам знаний и источникам.