CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Тантор Лабс» выпустила СУБД Tantor Postgres 17.6

Компания «Тантор Лабс» объявила о выпуске новой версии семейства реляционных СУБД Tantor Postgres 17.6. Нововведения релиза направлены на повышение эффективности работы планировщика запросов, снижение накладных расходов на планирование, ускорение операций со временными таблицами и упрощение обработки сложных SQL-конструкций. Реализованы новые механизмы обработки сложных запросов и усовершенствована работа со статистикой, что повышает эффективность работы систем под высокой нагрузкой, а также исправлены уязвимости PostgreSQL 17.6.

Одним из ключевых нововведений стала оптимизация обработки дизъюнкций подзапросов. Благодаря появлению специальных параметров оптимизатор стал автоматически преобразовывать такие условия в объединение независимых запросов через UNION ALL с последующим устранением дубликатов. Это позволяет использовать индексный доступ к каждой части условия отдельно, устраняя необходимость полного сканирования таблиц и заметно ускоряя выполнение запросов в нагруженных средах.

Существенно переработана логика переупорядочивания фильтров: новый параметр позволяет планировщику определять оптимальную последовательность применения условий, начиная с наиболее селективных. Такой подход снижает объём обрабатываемых данных и сокращает время выполнения запросов, особенно в случаях, когда используются сложные последовательности фильтрации или разнообразные методы сканирования.

Еще одним полезным нововведением стала расширенная поддержка параллельного выполнения операций с временными таблицами, особенно востребованными при работе бизнес-приложений на базе решений фирмы «1С». Теперь параллелизм доступен как при записи результатов во временные таблицы, так и в запросах, считывающих данные из временных таблиц в секции SELECT. Это позволяет более эффективно использовать ресурсы и ускорять обработку больших объёмов данных в сценариях, где временные таблицы играют ключевую роль в вычислительных цепочках.

В версии СУБД Tantor Postgres 17.6 появилась возможность раздельно управлять детализацией статистики для постоянных и временных таблиц. К другим представленным улучшениям можно отнести увеличение длины очереди инвалидационных сообщений, что снижает вероятность переполнения буфера и необходимости полной инвалидации кэша при высоких нагрузках с интенсивным созданием временных таблиц, а также улучшение в алгоритме вычисления селективности для полей в условиях JOIN, благодаря чему увеличение значения параметра default_statistics_target больше не приводит к росту накладных расходов на этапе планирования запроса. Кроме этого, в составе расширения pg_tde реализовано шифрование WAL. Теперь журнал предзаписи, который традиционно оставался уязвимым местом для несанкционированного доступа к данным, защищен прозрачным шифрованием. Это означает, что все временные данные, включая резервные копии и репликационные потоки, автоматически шифруются без изменения существующей инфраструктуры баз данных. Новая функция обеспечивает сквозную защиту информации на протяжении всего её жизненного цикла, от операций в памяти до хранения на диске.

Во все редакции СУБД Tantor Postgres включены исправления уязвимостей PostgreSQL 17.6. Помимо общих обновлений безопасности релиз включает исправления ошибок из предыдущих версий СУБД Tantor Postgres, что делает работу ядра более предсказуемой, снижает вероятность некорректного поведения под высокими нагрузками и обеспечивает стабильность системы при выполнении длительных и ресурсоёмких запросов.

«Мы продолжаем последовательное развитие нашей СУБД и рады представить заказчикам обновление 17.6. Расширенная функциональность ядра в этой версии позволяет сократить время отклика систем под высокой нагрузкой, увеличить гибкость планировщика запросов и расширить возможности параллельного выполнения. Все это призвано ускорить и сделать более стабильной работу ресурсоемких бизнес-приложений, в том числе, «»-систем», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

В России строят аналог ChatGPT для врачей

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/