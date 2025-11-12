Национальный архив Республики Адыгея расширяет цифровые возможности с оборудованием «Элар»

В Национальном архиве Республики Адыгея продолжается развитие цифровой инфраструктуры: в учреждение поступил современный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400КС» с профессиональным ПО «Элар СканИмидж», разработанные корпорацией «Элар». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

Новое оборудование позволит ускорить процесс оцифровки архивных документов и повысить уровень их сохранности за счёт создания электронного фонда пользования.

«ЭларСкан А2-400КС» оснащён интегрированным плоским стеклом, обеспечивающим идеальное разглаживание страниц и быстрое потоковое сканирование сшитых оригиналов при полном раскрытии. Стекло имеет механизм фиксации и автозапуска при опускании, что делает процесс оцифровки удобным и безопасным для ценных документов. Все модели линейки «ЭларСкан А2» оборудованы трансформируемой книжной колыбелью с возможностью работы в плоском режиме (180°) и V-режиме (120°), а также оптическим зумом для адаптации под форматы до А2+. Такое сочетание характеристик делает оборудование универсальным инструментом для архивов, библиотек и научных центров. Важно отметить, что линейка «ЭларСкан» включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что подтверждает соответствие современным стандартам безопасности и технологическую независимость оборудования.

В свою очередь, программное обеспечение «Элар СканИмидж» дополняет комплекс и обеспечивает полную автоматизацию этапов сканирования и обработки изображений. Система разработана для управления планетарными сканерами семейства «ЭларСкан» и «Элар ПланСкан», оптимизируя процессы оцифровки и последующей работы с графическими файлами. «СканИмидж» может использоваться как самостоятельный центр обработки изображений или как предустановленное ПО в сканерах «Элар». Продукт зарегистрирован в реестре российского программного обеспечения Минцифры России, что гарантирует импортонезависимость и соответствие современным требованиям информационной безопасности.

Сотрудничество корпорации «Элар» с Национальным архивом Республики Адыгея стартовало ещё в 2016 г., когда в учреждение были поставлены планетарный сканер «ЭларСкан А2-400» и оптический накопитель для хранения электронных копий. Это позволило архиву нарастить интенсивность работ по переводу научно-справочного аппарата и документов Архивного фонда в электронный вид, обеспечить сохранность фондов и повысить доступность архивных данных.

Создаваемый в процессе оцифровки электронный ресурс хранится на роботизированном накопителе «Эларобот НСМ» – системе долговременного хранения данных на оптических носителях. Устройство обеспечивает десятилетия гарантированной сохранности информации, аппаратную защиту от рисков уничтожения и утраты данных, а также энергонезависимость – носители не требуют постоянного питания. «Эларобот НСМ» применяется в крупнейших государственных и корпоративных проектах, включая Центр хранения и обработки данных Госархива РФ в Обнинске – это первый в России дата-центр, где оптическая технология используется как основа для хранения юридически значимой информации.

Разработки корпорации «Элар» образуют единую экосистему решений – от оцифровки бумажных документов и автоматизированной обработки данных до долговременного легитимного хранения цифровой информации. Такой комплексный подход обеспечивает архивам и организациям надёжность, экономичность и независимость при эксплуатации электронных ресурсов.