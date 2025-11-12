CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Исследование Morizo: 93% брендов собирают данные клиентов, только 7% используют их для роста лояльности и выручки

ИT-компания Morizo (входит в E-Promo Group) провела первое комплексное исследование чековых промоакций и выяснила, что 14 из 15 брендов теряют до 80% эффективности кампаний из-за ошибок в коммуникациях, UX и юридической реализации.

Рынок чековых промо в России вырос на 33%, однако результативность кампаний снижается из-за технических и коммуникационных ошибок. Главная причина — отсутствие системной работы с данными. Затраченные маркетинговые бюджеты не конвертируются в повторные продажи и рост LTV. Только 7% брендов, проводивших чековые акции, вступают в коммуникацию с аудиторией во время и после акции для реактивации и персональных предложений. 93% разрывают контакт еще до завершения промо или используют спам-рассылку с анонсами акции, в которой покупатель уже участвует.

«Чековое промо — инструмент тройной эффективности: продажи, данные, лояльность. При грамотной реализации оно способно повысить LTV клиента в 1,5 раза всего за полгода. Средний бюджет чековых акций — 4–8% годовых маркетинговых затрат. То, что мы увидели в исследовании, говорит об упущенной выгоде. Компании аккумулируют огромные объёмы данных, но не применяют их для повторных продаж и роста LTV, и теряют миллионы», — отметил Денис Царев, CEO Morizo.

Компания провела комплексное изучение рынка чековых промоакций в России в период 2024- 2025 гг., из них детально проанализировала 15 проектов федеральных FMCG-брендов. В критерии оценки были включены акции на продукты питания и бытовой химии в ценовой категории от 50 до 1900 руб. Стимулирующие механики были реализованы в федеральных розничных сетях и на сайтах производителей, в период с июль по октябрь 2025 г. Исследование выявило четыре ключевые области, где бренды сталкиваются с трудностями.

Чековый фрод: 27% ложных чеков успешно проходят проверку систем валидации. Экономия на технологиях верификации приводит к прямым финансовым потерям. Бренды теряют бюджеты на выплату призов участникам, не совершавшим целевых покупок.

Технические недоработки: 87% промосайтов не адаптированы под разные типы устройств, что снижает конверсию со скоростью до 3% в секунду. Пользователи сталкиваются с проблемами при загрузке чеков и регистрации. Это приводит к потере мотивированной аудитории еще на самом старте.

Прерывание коммуникации: после объявления условий акции бренды не выстраивают дальнейший диалог с участниками — отсутствуют напоминания, обновления статуса участия и информирование о результатах. В 87% случаев потребитель не знает, прошел чек проверку для участия в розыгрыше или отклонен. Связь с потребителем часто обрывается сразу после завершения промо, что исключает возможность реактивации.

Юридические риски при работе с данными: 40% компаний некорректно обрабатывают персональные данные участников. Нет прозрачных согласий, нарушаются требования законодательства о защите информации. Это создает правовые и репутационные риски как для брендов, так и для ритейлеров.

Срок устранения ключевых проблем зависит от выбора платформы и способа обработки данных. Аналитики отмечают, что переход на сертифицированные решения и внедрение системного контроля этапов акций могут минимизировать основные риски в среднем за один-два месяца.

