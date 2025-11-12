E+ Tech и Group4Media: 79% российских компаний внедряют ИИ в маркетинг

Согласно совместному исследованию E+ Tech, входящего в Центр эффективного маркетинга E+, и рекламного холдинга Group4Media, 79% российских компаний уже внедрили или находятся в процессе внедрения ИИ в свои маркетинговые стратегии, а 80% из них отмечают ощутимую практическую пользу от этого шага. Данные основаны на опросе более 100 руководителей, включая CEO, директоров по маркетингу и медиа.

Наиболее распространенный сценарий использования ИИ — делегирование рутинных маркетинговых задач — этот вариант выбрали 91,4% опрошенных, из которых 64% отметили пользу от его использования. Кроме того, 80% респондентов производят с помощью ИИ контент и почти 59% используют его для аналитики. Однако только 35% и 14% опрошенных соответственно видят пользу ИИ в этих областях.

Денис Нуждин, лидер направления E+ Tech, подчеркивает, что отказ от внедрения ИИ приводит к значительным потерям. «Основные потери касаются конкурентоспособности: замедляется запуск кампаний, растет стоимость привлечения клиентов, а команды остаются в рамках устаревших "ручных" методов маркетинга. При этом прикладное внедрение ИИ стало доступным: использование готовых моделей и API относительно недорого по сравнению с получаемым эффектом, а первые изменения можно начать внедрять всего за 1-3 недели», — отметил он.

Тем не менее 73% опрошенных руководителей подтверждают, что используют ИИ как инструмент ускорения выполнения задач, а каждый второй уверен, что рутинные задачи в будущем человек отдаст ИИ.

«Исследование подтверждает зрелость рынка в части внедрения ИИ в маркетинг. В ближайшие годы мы будем свидетелями дальнейшей трансформации бизнес-процессов и активного развития компетенций внутри команд, что позволит максимально эффективно использовать новые технологии. Важной составляющей здесь является сохранение критического мышления и контроля со стороны экспертов высокого класса, особенно в стратегическом и креативном планировании, где ИИ пока остается скорее вспомогательным инструментом», — сказала Мария Колосова, генеральный директор Group4Media.

Что касается креативного процесса, почти 81% опрошенных поддерживают идею совместной работы ИИ и человека, тогда как лишь 9% готовы использовать креатив, созданный исключительно ИИ. Основное беспокойство у каждого четвертого руководителя связано с риском шаблонных решений. Поэтому в креативной сфере ИИ пока выступает лишь в роли помощника. В области стратегического планирования никто из респондентов не готов полагаться на результаты работы ИИ; для 34% это остается исключительно прерогативой человека.

«Сейчас рынок находится в переходе от отдельных AI-инструментов к ИИ-поддерживаемым процессам. Он становится рабочим инструментом, задающим темп и масштаб маркетинга. Следующий шаг — сквозные AI-цепочки, где данные, гипотезы, запуск и оптимизация связаны в единый цикл. Основные сложности внедрения не в технологиях, а в процессах и людях: нужно перестраивать рабочие потоки и обучать команды новым навыкам взаимодействия с ИИ, сохраняя при этом критическое мышление и роль человека в стратегии и креативе», — сказал Денис Нуждин, лидер направления E+ Tech.