Жителям деревни Ключи в Иркутской области интернет обеспечила 1 000-я базовая станция «Булат»

Мобильная связь и быстрый доступ в интернет стали доступны жителям деревни Ключи Черемховского района Иркутской области. «Ростелеком» в партнерстве с мобильным оператором Т2 запустил в населенном пункте юбилейную 1000-ю базовую станцию от компании «Булат» в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Качество сигнала проверил исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Иркутской области Александр Анчугин. Он связался по видеосвязи с Министром цифрового развития и связи Приангарья Александром Селедцовым, который приехал в Ключи для открытия юбилейной базовой станции. Александр Анчугин поздравил жителей деревни с появлением надежной голосовой связи и мобильного интернета.

Александр Селедцов, министр цифрового развития и связи Иркутской области: «Цифровизация Приангарья идет полным ходом, и мы видим ощутимые результаты — все больше сел и деревень получают быстрый интернет. Особую гордость вызывает успех импортозамещения технологического оборудования, что позволяет нам развивать проект УЦН 2.0 независимо от внешних факторов. Всего в 2025 г. по федеральной программе запланировано обеспечить мобильной связью 42 населенных пункта в Иркутской области».

Александр Теленкевич, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Иркутского филиала «Ростелекома»: «УЦН 2.0 — важнейший инфраструктурный проект, направленный на повышение качества жизни сельчан. Благодаря ему мы обеспечили современной связью уже более 90 сел Иркутской области. В этом году ввели в эксплуатацию первые базовые станции от отечественного производителя “Булат”, которые стали достойной заменой иностранным аналогам и уверенно демонстрируют отличное качество связи. Помимо Ключей они появились в населенных пунктах Грехневка, Сахорово, Нижний Бурбук, Савинская и Бунбуй».

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2: «Сегодня мы не просто включаем 1000-ю отечественную базовую станцию, мы подтверждаем: технологический суверенитет — это не лозунг, а реальный, измеримый результат. Этот рубеж стал возможен благодаря синергии инженерной мысли, государственной поддержки и компетенций российских разработчиков и производителей. Импортозамещение в телекоммуникациях делает сеть устойчивее к внешним вызовам и ускоряет развитие локальных центров разработки, каждую базовую станцию производства “Булат” на сети Т2 мы считаем вкладом в цифровую независимость страны».

Базовые станции «Булат» поддерживают две технологии одновременно — 2G/GSM для голосовой связи и 4G/LTE для высокоскоростного мобильного интернета. Система управления и программное обеспечение являются полностью отечественной разработкой. Строительство таких объектов происходит хорошими темпами: ровно три месяца назад в селе Петрово-Хутарь Курской области была запущена 500-я станция, а сегодня в эфире уже 1000-я — в Ключах.

Любовь Лохова, жительница деревни Ключи: «Не передать словами, как мы ждали, когда у нас в деревне появится надежная связь. Население у нас небольшое — не больше 150 человек, поэтому переживали, что не дойдет до нас цивилизация. Однако в прошлом году наши Ключи вошли в проект УЦН 2.0 в результате народного голосования на портале госуслуг. Мы с соседями уже проверили сигнал, позвонили родным в разные города, теперь будем чаще общаться и “видеться” в мессенджерах».