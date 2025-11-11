CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Сбер» представил ИИ-аналитика для бокса

«Сбер» представил ИИ-инструмент для анализа действий спортсменов в единоборствах. Система на базе нейросети «ГигаЧат», разработанная вместе с ИТ-компанией «Эвотор», Академией единоборств РМК и Международной ассоциацией бокса (IBA), задействует компьютерное зрение и генеративный искусственный интеллект.

Нового ИИ-аналитика уже испытали на чемпионате России по боксу в Екатеринбурге. Система не только точно определила победителя финального боя, что совпало с решением судейской коллегии, но и подготовила для спортсменов и тренеров аналитические отчёты с тактическими рекомендациями. К тому же ИИ радикально сократил время создания видеообзоров выступлений — с 15 минут до 1,5. Это ускорило публикацию материалов в соцсетях и официальных каналах чемпионата.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, сказал: «Это первый в мире ИИ-алгоритм, полностью автоматизирующий процесс оценки действий боксёров с точностью, превосходящей человека. В нём применяются технологии компьютерного зрения и генеративный искусственный интеллект, а метрики извлекаются в режиме реального времени. Уже сегодня искусственный интеллект дополняет человеческий в спорте, а именно, помогает выполнять функции тренера, судьи и оператора. Мы уверены, что разработка поможет проводить спортивные соревнования по боксу на более высоком уровне, улучшить тренировочный процесс и сделать спорт для взрослых и детей доступнее и привлекательнее даже в отдалённых районах».

Умар Кремлёв, президент Международной ассоциации бокса (IBA), отметил: «Создание таких технологий — это важный шаг к справедливому и профессиональному судейству, объективной статистике и росту интереса к боксу во всём мире. Мы видим, как искусственный интеллект открывает новые возможности для спортсменов, тренеров и зрителей. Это мощный инструмент, который помогает спорту становиться честнее, зрелищнее и ближе к людям».

