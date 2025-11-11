Nubes включил в облачную платформу операционную систему «Ред ОС»

Российский сервис-провайдер Nubes стал новым партнером «Ред Софт». Теперь клиенты облачной платформы смогут по подписке подключать к своей инфраструктуре ИТ-решения «Ред Софт».

Российская компания – облачный провайдер Nubes помогает бизнесу поддерживать стабильную работу ИТ-систем и реализовывать системный подход к кибербезопасности. Клиенты сервиса – средние и крупные компании из различных отраслей.

По условиям партнерского договора с «Ред Софт» Nubes предоставит своим заказчикам облачную инфраструктуру с операционной системой «Ред ОС» в четырех редакциях: сертифицированная редакция «Ред ОС» для серверов; сертифицированная редакция «Ред ОС» для рабочих станций; стандартная редакция «Ред ОС» для серверов; стандартная редакция «Ред ОС» для рабочих станций.

Заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов сказал: «Благодарим команду Nubes за запуск «Ред ОС» на своем облачном сервисе. Присутствие наших ИТ-продуктов на российских облачных платформах — одна из важных задач для «Ред Софт». Уверены, что партнерство с Nubes поможет компаниям познакомиться и быстро перейти на экосистему отечественных решений».

Генеральный директор облачного провайдера Nubes Василий Степаненко отметил: «Сотрудничество с «Ред Софт» расширяет возможности выбора у пользователей облака NGcloud. Теперь компании, представляющие крупный и средний бизнес в различных отраслях экономики, смогут убедиться в безопасности и удобстве российской операционной системы «Ред ОС» в четырех вариациях для решения различных задач».