CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО Облака
|

Nubes включил в облачную платформу операционную систему «Ред ОС»

Российский сервис-провайдер Nubes стал новым партнером «Ред Софт». Теперь клиенты облачной платформы смогут по подписке подключать к своей инфраструктуре ИТ-решения «Ред Софт».

Российская компания – облачный провайдер Nubes помогает бизнесу поддерживать стабильную работу ИТ-систем и реализовывать системный подход к кибербезопасности. Клиенты сервиса – средние и крупные компании из различных отраслей.

По условиям партнерского договора с «Ред Софт» Nubes предоставит своим заказчикам облачную инфраструктуру с операционной системой «Ред ОС» в четырех редакциях: сертифицированная редакция «Ред ОС» для серверов; сертифицированная редакция «Ред ОС» для рабочих станций; стандартная редакция «Ред ОС» для серверов; стандартная редакция «Ред ОС» для рабочих станций.

Заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов сказал: «Благодарим команду Nubes за запуск «Ред ОС» на своем облачном сервисе. Присутствие наших ИТ-продуктов на российских облачных платформах — одна из важных задач для «Ред Софт». Уверены, что партнерство с Nubes поможет компаниям познакомиться и быстро перейти на экосистему отечественных решений».

Генеральный директор облачного провайдера Nubes Василий Степаненко отметил: «Сотрудничество с «Ред Софт» расширяет возможности выбора у пользователей облака NGcloud. Теперь компании, представляющие крупный и средний бизнес в различных отраслях экономики, смогут убедиться в безопасности и удобстве российской операционной системы «Ред ОС» в четырех вариациях для решения различных задач».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/