CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил сеть 4G в Преображении

Авиапассажиры небольшого аэропорта в поселке Преображение Лазовского округа Приморского края теперь могут пользоваться обновленной связью 4G «МегаФона». Инженеры оператора запустили дополнительную базовую станцию рядом с аэровокзалом, что улучшило передачу данных и расширило емкость существующей сети — в том числе на прилегающий дачный массив. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Преображение — поселок городского типа с населением около 5000 человек. Поселок расположен на берегу бухты Преображения и окружен Лазовским заповедником. Это одно из популярных мест для рыбалки и морского отдыха на юге Дальнего Востока. Туристы приезжают сюда не только за богатым уловом, но, и чтобы побывать в бухте Петрова, подняться на гору Облачную, искупаться у скалистых мысов или отдохнуть в уединенных заповедных бухтах.

Из-за удаленности многие гости предпочитают добираться до Преображения с помощью авиации, поэтому надежная связь особенно важна в этой локации. В зону уверенного покрытия новой базовой станции попадают и дачные участки. Для абонентов оператора здесь доступен мобильный интернет на средней скорости до 30 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы комфортно общаться с близкими, делать онлайн-покупки или организовать видеонаблюдение и другие элементы умного дома на садовом участке.

«Преображение — это настоящее сокровище Приморья: тайга, заповедник, рыбалка и бухты, где хочется задержаться надолго. Наши специалисты подобрали оптимальное место для базовой станции в районе аэропорта, настроили оборудование с учетом сложного рельефа и морского климата — все для того, чтобы абонентам стало по-настоящему удобно пользоваться мобильной связью. Для нас важно, чтобы в удаленных, но популярных местах люди чувствовали себя так же уверенно, как в большом городе», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Госструктура потратила больше 10 миллиардов на проект управления БПЛА в воздушном пространстве России

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/