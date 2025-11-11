CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Коснитесь будущего: вышел сенсорный монитор Acer UT241YA

На российском рынке появилось новое бизнес‑решение — Acer UT241YA. Это 23,8‑дюймовый сенсорный монитор с продуманной эргономикой. Модель создана для офисных пространств, точек продаж, стоек регистрации, учебных аудиторий и рабочих мест, где важны точный ввод касанием, надежность и совместимость с различными компьютерами и терминалами. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer UT241YA предлагает качественный экран с разрешением Full HD на базе IPS‑матрицы, которая обеспечивает широкие углы обзора и стабильную цветопередачу, а 10‑точечный мультитач и порт USB‑C с передачей видео упрощают подключение ноутбуков и других источников сигнала. Модель сочетает простоту интеграции и качественное изображение без лишних наворотов.

Основные характеристики Acer UT241YA — диагональ: 23,8”; тип матрицы: IPS, сенсорная панель; разрешение: 1920 x 1080; частота обновления: 75 Гц; минимальная задержка: 4 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость: до 250 кд/м²; порты: 1 х HDMI 1.4, 1 x USB-C (90 Вт), 3 x USB-A, 1 x USB-B, 3,5-мм разъем для наушников, KVM-переключатель; встроенные динамики 2 х 2 Вт; подставка с регулировкой высоты и наклона; поддержка VESA 100 х 100 мм.

acer700.jpg

Вышел сенсорный монитор Acer UT241YA

Монитор Acer UT241YA уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 24,9 тыс.руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

