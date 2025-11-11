«ХайТэк» и РСК заключили партнерское соглашение для расширенного сотрудничества и интеграции ИИ-ускорителей LinQ во внешний массив PCIe-коммутации RSC ScaleStream-C

Российские компании «ХайТэк» и РСК заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве для развития отечественных технологий искусственного интеллекта (ИИ). В том числе, партнерство предполагает создание программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе внешних массивов PCIe-коммутации RSC ScaleStream-C и использованием ИИ-ускорителей линейки LinQ.

В рамках сотрудничества компании будут разрабатывать и продвигать на российском рынке ПАК, созданный с использованием внешних массивов для коммутации PCIe-ускорителей RSC ScaleStream-C и ИИ-модулей LinQ для расширения возможностей масштабирования вычислительных мощностей серверной инфраструктуры и формирования экосистемы доверенных ИИ-решений на основе отечественных программно-аппаратных платформ. В рамках партнерства предусмотрено проведение совместных исследований и комплексного тестирования, реализация пилотных внедрений и создание инновационных технологических решений для высоконагруженных отраслей, критически зависимых от точности вычислений, скорости обработки данных и технологического суверенитета.

Ранее компании представили первое совместное решение в рамках ПАКа — LinQ HPC, полностью созданное на российских технологиях. В основе комплекса лежат два внешних массива PCIe-коммутации RSC ScaleStream-C с аппаратными ускорителями LinQ HPS для выполнения высокопроизводительных вычислений на борту, которые подключены к серверу «Гравитон» С2122ИУ. Производительность решения достигает рекордных для российского рынка 1920 TOPS. Это означает, что такой ПАК способен выполнять 1,92 квадриллиона операций с целыми числами в секунду.

Генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков сказал: «Интеграция ИИ-ускорителей LinQ на платформе РСК позволит заказчикам получить готовое решение без необходимости самостоятельной интеграции различных компонентов, что сокращает время внедрения и снижает технические риски. Объединение экспертизы наших компаний в области ИИ-ускорителей, технологических подходов и производственных возможностей позволит создать конкурентоспособные решения для российского и международного рынков в областях высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта».

Генеральный директор группы компаний РСК Александр Московский отметил: «Внешний массив для PCIe-коммутации RSC ScaleStream-C позволяет объединять в составе одной высокоплотной аппаратной платформы до 10 ИИ-ускорителей и существенно наращивать вычислительные ресурсы серверов. В один массив можно подключить до 4 серверов и в ходе работы осуществлять динамическое переподключение ИИ-ускорителей между серверами. Это открывает новые возможности в решении сложных задач в областях высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта».