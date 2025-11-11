CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Базис», ВТБ и MIND Software — победители CNews AWARDS 2025 за создание импортонезависимой VDI-инфраструктуры

Проект импортозамещения инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI) в банке ВТБ, реализованный крупнейшим российским разработчиком решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» при участии компании MIND Software, стал победителем премии CNews AWARDS 2025 в номинации «VDI: проект года».

Ключевой задачей проекта стало полное замещение иностранных решений в рамках единой стратегии ВТБ по переходу на отечественные ИТ-продукты. Внедрение флагманской платформы виртуальных рабочих мест Basis Workplace позволило банку построить импортонезависимую VDI-среду на собственной облачной платформе VTB.Cloud, обеспечив ее полную совместимость с внутренней ИТ-архитектурой и ключевыми сервисами.

Технологический партнер проекта, MIND Software, обеспечил автоматизацию миграции на Basis Workplace с помощью решения MIND Migrate, что существенно ускорило перенос виртуальных машин и обеспечило непрерывность бизнес-процессов. Дополнительную техническую поддержку и миграцию пользователей на новую платформу обеспечивала компания Т1 Интеграция, входящая в крупнейший российский ИТ-холдинг Т1.

Результатом проекта стала одна из крупнейших реализаций VDI в России: платформа охватила 65000 пользователей, а банк перевел все каналы взаимодействия с клиентами на полностью отечественную ИТ-базу, включая омниканальные интерфейсы и операционные конвейеры.

Премия CNews AWARDS ежегодно вручается за достижения в сфере цифровой трансформации и развитие ИТ-индустрии в России. Церемония 2025 года состоялась 11 ноября в Москве в рамках форума CNews Forum 2025, собравшего представителей госсектора, бизнеса и ведущих технологических компаний. Победа проекта ВТБ, «Базиса» и MIND Software — признание вклада в формирование суверенной цифровой инфраструктуры.

