CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

Сбербанк перевел подписание договора банковского обслуживания в онлайн

Теперь новые клиенты Сбербанка могут оформить заказ банковской карты и подписать договор банковского обслуживания дистанционно, прямо через мобильное приложение «Госключ», используя усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ранее договор банковского обслуживания (ДБО), дающий клиентам доступ ко всем банковским услугам и продуктам, всегда оформлялся вручную на бумажном носителе. Сейчас клиенты могут полностью отказаться от оформления документов на бумаге: достаточно сделать заказ на сайте банка, подписать заявление цифровой подписью через «Госключ» и выбрать удобный способ получения карты.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) является наиболее распространенным и удобным способом удаленного подписания юридически значимых документов. Она соответствует требованиям российского законодательства и широко применяется сегодня в различных сферах — ее уже использует около 20 млн человек по всей стране.

Антон Золотухин, директор дивизиона развития цифрового профиля клиента Сбербанка: «Мы стремимся сделать обслуживание максимально удобным и современным для наших клиентов. Электронное подписание договора банковского обслуживания с использованием "Госключа" и УНЭП — это шаг к полному отказу от бумаги и новым стандартам дистанционного взаимодействия клиента с банком».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

«Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/