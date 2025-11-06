CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Дистрибуция
|

«Октава» выводит на рынок модульную линейку профессиональных микрофонов

Тульский бренд «Октава» расширяет линейку профессиональных микрофонов, предусилителей и капсюлей. В 2025 г. производитель электроакустической продукции выводит на рынок пять новых моделей. Среди них: подвесной конденсаторный микрофон МК-020; микрофонный предусилитель ПМ-013; микрофонный предусилитель ПМ-014; капсюль конденсаторный КМК-117; капсюль конденсаторный КМК-115. Об этом CNews сообщили представители «Октавы».

Возможность замены модулей расширяет сферы применения, адаптируя оборудование под различные задачи.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова подчеркнула, что предприятие ведет активную работу по разработке инновационных продуктов.

oktava700.jpg
Линейка профессиональных микрофонов, предусилителей и капсюлей

«Бренд «Октава» – это производство с вековой историей, которое за годы своего существования смогло выпустить множество профессиональных микрофонов, известных по всему миру. Среди них и МК-012, который остается самой востребованной моделью и для любителей, и для профессионалов. Однако предприятие не стоит на месте: мы модернизируем существующие модели, опираясь на запросы потребителей, а также развиваем линейку цифровых устройств», — сказала Любовь Стальнова.

Новые профессиональные микрофоны созданы конструкторами на базе легендарного конденсаторного МК-012. Изделия имеют широкий частотный диапазон, высокий уровень чувствительности и низкий уровень собственных шумов.

Подвесной микрофон МК-020 предназначен для звукозаписи. Он сохранил те характеристики МК-012, за которые пользователи высоко ценят данную модель. Он позволяет качественно и детализированно передать звучание и обладает равномерным АЧХ.

Кроме того, опираясь на запросы потребителей, производитель сделал этот микрофон подвесным. Данная модель рекомендована к использованию в театрах и на концертах, например, при записи и звукоусилении хора. Корпус микрофона был укорочен, что позволяет микрофону оставаться незаметным на сцене. Устройство защищено от радиопомех, что позволяет получить максимально чистый сигнал.

Новые микрофонные предусилители разработаны на основе уже зарекомендовавшего себя предусилителя ПМ-012 и являются его обновленной версией. Новые модели собрали все лучшее от предыдущей версии, а также обладают повышенной чувствительностью и меньшим уровнем собственного шума.

КМК-115 — это микрофонный широкомембранный конденсаторный капсюль с вертикальным расположением мембраны. Он разработан для студийного микрофона «Октава МК-115», совместим с предусилителями ПМ-012, ПМ-013, ПМ-014 и ПМ-117. Капсюль обеспечивает отличную передачу голоса и прекрасно подходит для записи вокала, подкастов, интервью и дубляжа.

Микрофонный широкомембранный конденсаторный капсюль КМК-117 с вертикальным расположением мембраны и кардиоидной диаграммой направленности разработан на базе капсюля микрофона МК-117. Он предназначен для согласования и усиления электрических сигналов звуковой частоты в диапазоне 20-20000 Гц в составе конденсаторных микрофонов с капсюлями серии КМК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

«Триколор» запускает собственную телемедицину. Здоровье абонентам по видеоселфи проверит ИИ

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/