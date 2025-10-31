«Павлин Техно» запустила пилот проекта «Зоовизор» на площадке «Светлый Путь»

Компания «Павлин Техно», выпускник акселератора Sber500 и резидент «Сколково», запустила пилотный проект интеллектуальной системы «Зоовизор» на производственной площадке ООО «Светлый Путь», входящего в СПССПК «Экоптица». В рамках проекта четыре цеха по выращиванию бройлеров оборудованы умными устройствами «Зоовизор», которые применяют технологии искусственного интеллекта для мониторинга состояния птицы. Об этом CNews сообщили представители «Павлин Техно».

Решение включает облачную платформу и аппаратный комплекс, оснащенный 3D и 2D камерами, а также специализированным программным обеспечением на базе машинного обучения. Система способна определять изменения веса птиц и животных, выявлять признаки заболеваний и своевременно сигнализировать зоотехнику и ветеринару о возможных проблемах с развитием стада.

В ходе пилота ML-модели будут дообучены в условиях производственных процессов клиента. Решение использует нейронные сети для анализа поведения и состояния птиц, что позволит повысить сохранность стада и эффективность управления производством. Кроме того, система продемонстрирует возможности определения и прогнозирования среднего веса бройлеров на основе анализа 3D-изображений, помогая сокращать затраты за счет улучшения конверсии корма и оптимизации производственного цикла.

Павел Скрибцов, генеральный директор и основатель «Павлин Техно»: «Алгоритмы «Павлин Техно» стали первыми в мире, кто применил технологию определения веса по 3D-изображению в промышленных птичниках. Данные о среднем живом весе, однородности поголовья и прогнозе веса на день отлова помогают птицеводам повышать эффективность производства и планировать логистику. Сегодня «Зоовизор» — зрелое промышленное решение, разработанное в России и уже протестированное 16 компаниями в пяти странах мира».