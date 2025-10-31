Metrika42 помогла крупной компании из отрасли текстильной промышленности выявить узкие места «1С» за счет глубокой аналитики

EFSOL представила кейс внедрения продукта Metrika42 у производственного предприятия – производителя спецодежды. Проект сфокусирован на повышении производительности и доступности «1С», снижении операционных рисков и формировании прозрачной картины для управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

Благодаря комплексному сбору метрик инфраструктуры и СУБД, анализу техжурнала «1С» и оценке пользовательского опыта по APDEX, клиент получил доказательную основу для приоритизации работ и устойчивого роста качества сервиса.

Мониторингом зафиксирована высокая средняя длина очереди диска, что указывает на нехватку I/O-производительности и риск просадок в периоды интенсивной работы. Раньше деградации воспринимались как «случайные» и плохо воспроизводимые эпизоды. Теперь команда опирается на непрерывный мониторинг, детальные срезы по чтению/записи и конкретные рекомендации по наращиванию дисковых ресурсов и планированию работ в «окна».

Кроме того, обнаружены аномально высокие доли ожиданий СУБД. Раньше причины задержек оставались на уровне гипотез («то сеть, то параллелизм, то блокировки»). Теперь типология ожиданий позволяет адресно работать с узкими местами: проверять сетевую подсистему и взаимодействие 1С–СУБД, пересматривать целесообразность параллелизма, оптимизировать операции резервного копирования и усиливать дисковую подсистему. Это сокращает средние и хвостовые задержки запросов и стабилизирует время отклика приложений.

Metrika42 выявила группу критичных индексов с фрагментацией свыше 70% — именно тех, что чаще всего используются в рабочих запросах. Раньше регламентные операции по индексации выполнялись по универсальным расписаниям. Теперь клиент выстроил управляемый регламент дефрагментации и переиндексации, опираясь на фактическую стоимость обслуживания и применение индексов, что ускоряет чтение и снижает нагрузку на хранилище.

По интегральной метрике APDEX база «1С» удерживается в зонах «хорошо» и «отлично», однако подсвечены операции с провалами качества: от «Общее время запуска приложения» до «Перемещение товаров» и производственных сценариев. Раньше жалобы пользователей были разрозненными и слабо подтверждались цифрами. Теперь у ИТ и бизнеса единая карта «ключевых операций» с измеримыми целями и динамикой.

Диагностика показала затяжные вызовы при записи и обработке документов «1С» («Этап производства», «Перемещение товаров», «Начисление зарплаты» и др.), а также операции в ряде обработок, где среднее время превышало десятки секунд. Раньше было сложно воспроизводимо найти «что именно тормозит». Теперь детализация до контекста вызова и подсчет суммарного времени по операциям позволяют сфокусировать усилия разработчиков на сценариях с максимальным бизнес-эффектом.

Для разделения фоновых регламентных задач и «пользовательской боли» настроены фильтры по событиям DBMSSQL с исключением технических пользователей. Раньше лишний шум мешал анализу, теперь инженеры быстро получают актуальные планы выполнения проблемных запросов, фиксируют причины и отслеживают улучшения после правок.

В период измерений зафиксировано 442 887 событий EXCP с сообщением «Первичный вызов сервиса пришел в пассивный сервис», а также пик ошибок по категориям «Программные» и «Блокировки», что указывает на потенциальные некорректные настройки кластера и проблемы с транзакционной дисциплиной. Раньше такие всплески маскировали истинные инциденты. Теперь включена категоризация ошибок и точечная работа: проверка конфигурации кластера, расследование взаимоблокировок, аудит кода и транзакций с использованием DevTools42. Это позволяет снизить «информационный туман» и ускорить время реакции ИТ-службы.

Внедрение Metrika42 позволило заказчику перейти от реактивного устранения последствий к управляемому улучшению производительности «1С»: выстроены прозрачные метрики на уровнях инфраструктуры, СУБД и прикладных сценариев, определены приоритеты оптимизации и регламентные практики, сокращено время локализации проблем и повышена предсказуемость сервиса для пользователей и бизнес-подразделений.

«Для нас принципиально важно, чтобы заказчики видели не просто графики, а причинно-следственные связи в производительности «1С» — от дисков и ожиданий в СУБД до конкретных пользовательских операций. Мы развиваем Metrika42 как инструмент совместной работы ИТ и бизнеса: измеряем то, что влияет на результат, помогаем приоритизировать и подтверждаем эффект цифрами. Такой подход превращает мониторинг из “набора датчиков” в полноценный механизм повышения устойчивости и эффективности», — отметил Руководитель продукта Metrika42 Денис Пахомов.