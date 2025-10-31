Каждая вторая компания в мире внедряет системы управления процессами — рынок вырос вдвое за год

Мировой рынок систем управления бизнес-процессами пережил взрывной рост: за один год доля компаний, использующих BPM-технологии, подскочила с 27% до 53% — практически удвоилась. Такие данные содержит новое глобальное исследование PEX Network, русскую версию которого представила компания Comindware. Эксперты называют это самым стремительным технологическим скачком в корпоративной сфере за последнее десятилетие. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

От экспериментов к массовому внедрению

Еще в 2024 г. управление бизнес-процессами было уделом продвинутых компаний — сегодня это мейнстрим. Каждая вторая организация в мире использует специализированные системы для управления корпоративными процессами. Параллельно планы по инвестициям в BPM почти удвоились: с 22% до 39% компаний намерены вкладывать средства в эти технологии в ближайший год.

Цифры впечатляют, но за ними стоит простая бизнес-логика: компании, которые внедрили процессное управление на уровне всего предприятия, зарабатывают на 20% больше конкурентов. При этом время выполнения ключевых операций сокращается на 30-50%.

«Мы наблюдаем принципиально новую ситуацию — BPM перестал быть нишевой технологией для энтузиастов, — сказал Игорь Простоквашин, ведущий аналитик Comindware. — Системы управления процессами стали базовой инфраструктурой современного бизнеса, как в свое время стали базой электронная почта или CRM. Компании поняли: без выстроенных процессов невозможно эффективно использовать искусственный интеллект, автоматизацию, аналитику. Вы можете купить самый дорогой ИИ, но если у вас хаос в процессах — технология не даст результата».

Три технологии меняют все

Исследование показывает формирование нового технологического стандарта. Тройка лидеров выглядит так: BPM-системы используют 53% компаний, инструменты бизнес-аналитики и работы с данными — 52%, искусственный интеллект — 48%. Эти три класса технологий работают в связке: процессное управление становится «операционной системой» организации, а ИИ и аналитика — ее «приложениями».

Особенно показателен рост в масштабе внедрения. Если в 2023 г. только 37% компаний проводили трансформацию на уровне всей организации, то сегодня эта цифра достигла 56%. Эпоха пилотных проектов закончилась — компании внедряют изменения массово и системно.

Что стоит за взрывным ростом

Драйверов несколько, и все они сошлись одновременно. Во-первых, пандемия заставила компании в авральном режиме перестраивать процессы под удаленную работу — многие поняли, что хаотичное управление больше не работает. Во-вторых, появление доступного искусственного интеллекта создало спрос на упорядоченные процессы: ИИ эффективен только там, где есть четкая структура операций.

В-третьих, изменился сам подход к внедрению. Если раньше проекты растягивались на годы, то современные low-code платформы позволяют запустить систему управления процессами за недели. Исполнительные комитеты (36%) и генеральные директора (24%) взяли контроль над трансформацией в свои руки — это больше не задача ИT-департамента.

58% компаний теперь называют трансформацию критически важной стратегией роста — год назад так считали только 47%. Рост на 11 процентных пунктов за год говорит о том, что процессное управление из опциональной оптимизации превратилось в вопрос выживания бизнеса.

Кадровый голод тормозит прогресс

Однако стремительный рост создал острую проблему: компетенций катастрофически не хватает. 62% компаний испытывают дефицит специалистов по работе с искусственным интеллектом, 61% — экспертов по оптимизации процессов. Рынок труда просто не успевает готовить нужных специалистов.

«Сегодня профессионал, который понимает и процессное управление, и возможности ИИ, на вес золота, — отметил Простоквашин. — Российский бизнес демонстрирует такой же запрос на эти компетенции. Компании, которые успели выстроить внутренние центры экспертизы, получили колоссальное преимущество — они могут внедрять изменения быстрее конкурентов».

Окно возможностей закрывается

Исследование PEX Network охватило 220 профессионалов из глобального сообщества, объединяющего более 190 тыс. BPM-специалистов и руководителей со всего мира. География респондентов включает Северную Америку (34%), Европу (17%), Центральную и Южную Америку (13%) и другие регионы. В выборке представлены компании всех размеров — от стартапов до корпораций с выручкой более $10 млрд.

Ключевой вывод исследования: компании, которые не интегрируют процессное управление с технологиями искусственного интеллекта в ближайшие 12-18 месяцев, рискуют безвозвратно отстать от лидеров. Разрыв в операционной эффективности становится настолько большим, что догнать конкурентов будет почти невозможно.