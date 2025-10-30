Цифровая зрелость: 85% компаний используют различные ИТ-решения

Цифровая экономика требует от бизнеса цифровой зрелости. Эксперты Calltouch провели исследование и выяснили, готов ли российский бизнес стать частью цифрового мира и какие ИT-решения они используют. Результаты показали, что практически 9 из 10 компаний внедряют цифровизацию. В первую очередь бизнес оцифровывает маркетинг (80%) и продажи (76%). Об этом CNews сообщили представители Calltouch.

Большинство респондентов оценивают готовность своей компании к цифровизации как среднюю: 63% активно внедряют технологии, хотя многие процессы пока реализованы «на коленке». Еще 22% компаний заявили, что они полностью интегрированы в цифровой мир. С другой стороны, 11% участников скептически относятся к цифровой трансформации из-за нехватки ресурсов — финансов, квалифицированных кадров или времени. Еще 4% отмечают консервативность руководства как фактор замедления процессов.

По 10-балльной шкале цифровизации 56% компаний дали себе оценку 5–6, 18% — 7–8, и лишь 5% считают, что цифровизация глубоко проникла во все бизнес-процессы (9–10 баллов). Интересно, что большинство предприятий начали инвестировать в цифровизацию относительно недавно: 58% — три-пять лет назад, 31% — один-два года, и только 11% внедряют ИT-инструменты более пяти лет, преимущественно крупный бизнес.

С чего начинается цифровизация

Компании начинают оцифровывать процессы, которые напрямую влияют на прибыль. Так, 80% бизнеса цифровизируют маркетинг, 76% — продажи и взаимодействие с клиентами. Бухгалтерские функции автоматизируют 53%, логистику и закупки — 48%, а HR-технологии внедряют 32% компаний для решения кадровых задач. Полностью оцифрованы все процессы лишь у 3% участников.

Цифровые каналы активно используются для продаж: 48% компаний получают более половины выручки через онлайн, 25%–50% продаж через digital-каналы обеспечивают 25% компаний, а 10% полностью перенесли реализацию продуктов в интернет. Коммуникации с клиентами также переходят в digital: социальные сети используют 82%, мобильные приложения или личные кабинеты — 33%, а омниканальность реализована у 31% компаний. Автоматизация коммуникаций через чат-боты, ИИ-ассистентов и CRM-триггеры пока применяются только в 28% компаний. Некоторые сохраняют классические методы: телефонные звонки — 8%, email-рассылка — 10%.

«Цифровизация становится доступной и для малого бизнеса. Небольшие компании с ограниченными ресурсами оцифровывают процессы, влияющие на выручку — маркетинг и продажи. Они внедряют CRM, сквозную аналитику, Big Data, используют ИИ для генерации контента и взаимодействия с клиентами. Автоматизация рутины, отчетности и обработки данных освобождает сотрудников для более важных задач», — сказал Артур Саркисян, СЕО Calltouch.

Перспективные ИT-решения

Искусственный интеллект становится ключевым инструментом: 31% компаний используют генеративный ИИ для контента и коммуникаций, 25% интегрируют ИИ в отдельные процессы, а 20% применяют его точечно. При этом 22% компаний ИИ не используют, а 3% крупных компаний разрабатывают собственные ИИ-решения.

Облачные технологии помогают снизить затраты на инфраструктуру. Две трети компаний применяют смешанную модель хранения данных, 56% используют отечественные облака, 52% — зарубежные. Треть ищет безопасное облачное решение, а 23% сохраняют данные локально, считая это надежнее.

Кибербезопасность в мире цифровой экономики

Рост числа кибератак и ужесточение регуляторики стимулируют бизнес повысить безопасность данных. Только 8% никогда не задумывались о кибербезопасности. 71% применяют базовые меры — антивирусы и пароли, но 37% признают отсутствие системы. 28% имеют внутреннюю политику безопасности, ответственных за ИБ, а каждая четвертая компания инвестирует в обучение сотрудников и защиту данных.