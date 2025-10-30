«ЛокоТех» расширит возможности предиктивной диагностики состояния локомотивов за счет новой системы ТМХ

«ЛокоТех-Сервис» совместно с «ТМХ-Локомотивами» планирует провести на Восточном полигоне испытания бортового комплекса предиктивной диагностики локомотивов, разработанного «ТМХ-Интеллектуальные системы» (ТМХ ИС). Компании заключили договор о совместном опытном применении программно-аппаратного комплекса на тяговом подвижном составе. Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТех».

Бортовой комплекс предиктивной диагностики локомотивов (БКПД) в настоящее время позволяет оценивать техническое состояние отдельных узлов локомотивов 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К «Ермак» непосредственно во время эксплуатации машины. С помощью установленных на локомотиве датчиков, в частности, измерения параметров вибрации и тока, БКПД непрерывно отслеживает и анализирует показания от подшипниковых узлов колесно-моторных блоков, электромагнитной системы тягового электродвигателя, аккумуляторной батареи.

БКПД связан с микропроцессорной системой управления локомотива (МСУД). По ее информации дополнительно контролируется состояние тормозного компрессора, аппаратов защиты (быстродействующего и главного выключателей). В случае, если один из подконтрольных узлов придет в аварийное состояние, система экстренно проинформирует об этом машиниста. Основная цель внедрения системы - работа на упреждение отказа оборудования. Зная о наличии и степени развития дефекта подконтрольного узла, «ЛокоТех-Сервис» сможет заранее спланировать работу по его обслуживанию или замене, подготовить необходимые комплектующие и трудовые ресурсы.

«Основной ожидаемый эффект от внедрения БКПД — снижение затрат на длительный и дорогостоящий восстановительный ремонт подконтрольных узлов за счет выявления и устранения дефектов на ранних стадиях, снижение количества отказов технических средств. Как следствие - повышение коэффициента технической готовности к эксплуатации за счет сокращения времени простоя локомотивов на внеплановых ремонтах. Также система позволит обеспечить непрерывный контроль технического состояния подшипниковых узлов и тяговых электродвигателей и снизить влияние человеческого фактора при их диагностике, — сказал первый заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию «ЛокоТеха» — генеральный директор компании «ТМХ-Интеллектуальные системы» Андрей Романчиков.

Внедрение БКПД позволит идентифицировать каждый узел, с которого были сняты показания, расширить возможности существующих методов диагностики. В настоящее время состояние подшипниковых узлов локомотива при сервисном обслуживании оценивается при помощи неразрушающего контроля — виброакустической диагностики. Сигналы оборудования с диагностируемого узла расшифровываются человеком.

В перспективе БКПД сможет заменить эту операцию: о состоянии подконтрольных узлов будет известно еще перед постановкой локомотива на сервисное обслуживание. Также система сможет обнаружить на ранних стадиях признаки опасных дефектов подшипников качения – таких, как проворот внутреннего кольца, которые не могут быть выявлены стационарными средствами вибродиагностики в условиях сервисного депо.

Результаты измерений будут полностью достоверны: они станут поступать в автоматическом режиме на сервер системы ЕИС КТС (ТМХ) через систему взаимодействия с локомотивом посредством технологической радиосвязи без возможности корректировки. В дальнейшем система может быть интегрирована в автоматизированную систему управления обслуживанием и ремонтом локомотивов «Сетевой график»). В перспективе, в случае выявления комплексом БКПД критических неисправностей, могут быть созданы автоматизированные барьерные функции на выдачу локомотива в эксплуатацию.

Испытания системы предполагается провести в восточной части страны, где локомотивы испытывают повышенную нагрузку. В 2026 г. планируется установить оборудование БКПД на 10 локомотивах серии 3ЭС5К «Ермак» в сервисном локомотивном депо Чита Забайкальского филиала «ЛокоТех-Сервиса». Далее будет проведена опытная эксплуатация до достижения каждым локомотивом пробега в 250 тыс. км.

При положительных результатах испытаний система будет тиражирована на другие новые серии локомотивов, где применяется современная микропроцессорная система управления – как электровозов, так и тепловозов, также расширится перечень диагностируемых узлов. В дальнейшем предполагается интеграция системы с комплексом предиктивной диагностики «Умный локомотив», применяемым в «ЛокоТехе» для 10 серий локомотивов, оборудованных МСУД. Система определяет техническое состояние и выявляет нарушения режимов эксплуатации дизельного, электрооборудования, тяговых электродвигателей и вспомогательных машин на основании данных телеметрии, снимаемых с каждого локомотива при поступлении в депо.

Также в «ЛокоТехе» и ТМХ проводят испытания новой системы прогнозирования остаточного ресурса оборудования локомотивов «Ермак» на основании математических моделей. Сочетание различных подходов и технологий направлено на усиление роли предиктивной диагностики и повышение безопасности движения.