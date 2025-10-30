CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компания Wings Solutions представила обновленный личный кабинет на базе UI/UX- платформы Digital Q.Palette от «Диасофт»

Компания Wings Solutions обновила личный кабинет сервера уведомлений, использовав low-code платформу Digital Q.Palette от компании «Диасофт». Новая версия личного кабинета упрощает внедрение и использование всех каналов коммуникаций для клиентов «Диасофт», обеспечивая бесшовную интеграцию и возможность самостоятельной доработки интерфейса и сценариев взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Использование Digital Q.Palette позволило реализовать интерфейс личного кабинета с готовыми элементами авторизации и навигации, сосредоточившись на отрисовке форм и бизнес-логике, необходимой для работы с уведомлениями. Платформа Digital Q.Palette позволила решить базовые задачи, обеспечив гибкость и скорость настройки, а также соответствие интерфейсов брендбукам клиентов. Это упростило адаптацию системы для различных сценариев и ускорило внедрение у клиентов компании «Диасофт».

Платформа Digital Q.Palette входит в состав экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q, на базе которой ИT-компании могут разрабатывать свои бизнес-приложения.

Сервер уведомлений Wings – промышленная омниканальная платформа для отправки сообщений по каналам SMS, Push, Web Push, звонки, E-mail, USSD, мессенджеры и соцсети. Решение напрямую интегрируется с внутренними системами заказчика и внешними сервисами, исключая посредников в цепочке доставки.

Продукт полностью разработан в России и включен в реестр отечественного программного обеспечения. Он устанавливается в инфраструктуре заказчика, соответствует требованиям безопасности и исключает трансграничную передачу данных – что особенно важно для проектов цифрового рубля.

Система снижает расходы на рассылку за счет каскадирования: уведомления сначала отправляются по бесплатному каналу Push с уровнем доставки более 95%, а при недоставке автоматически переходят в другие каналы. Это позволяет организациям экономить десятки миллионов рублей в год.

Помимо стандартных Push-уведомлений через зарубежные сервисы, реализована технология прямой доставки Push, обеспечивающая технологический суверенитет, независимость от санкций и высокий уровень защиты данных.

С октября 2025 г. вступили в силу требования Банка России № 851-П, включая обязательную проверку IMSI – соответствующий функционал также доступен в платформе Wings.

«Для нас приоритетом было не создание новой системы, а адаптация личного кабинета сервера уведомлений под требования платформы Digital Q.Palette. Это позволило упростить интеграцию для клиентов «Диасофт», сохранить бесшовность взаимодействия и обеспечить возможность дальнейшего самостоятельного развития интерфейса. Использование готовых инструментов Digital Q.Palette помогло сосредоточиться на бизнес-логике и пользовательских сценариях, сохранив высокий уровень эргономики и качества продукта. Благодаря этому сервер уведомлений Wings стал еще более универсальным решением для банков, госсектора, ритейла и телекома», – отметил Игорь Старков, генеральный директор компании Wings Solutions.

«Мы ценим сотрудничество с компанией Wings, чье решение дополнило возможности нашей платформы Digital Q.Palette. Интеграция позволила создать единое пространство для работы с уведомлениями и упростила клиентам «Диасофт» внедрение омниканальной коммуникации в существующие бизнес-процессы», – сказал Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт».

Компании Wings Solutions и «Диасофт» планируют дальше продолжать сотрудничество для обмена опытом и создания технологических решений.

