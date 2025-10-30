АО «Сити Инвест Банк» перешел на электронный архив «Этлас»

АО «Сити Инвест Банк» успешно внедрил и начал использование системы электронного архива «Этлас» версии «Про». Переход на решение в области хранения и управления документами был осуществлен силами специалистов банка — установка и настройка программного обеспечения прошли без привлечения сторонних подрядчиков. Об этом CNews сообщили представители «Этлас-Софт».

При выборе решения особое внимание уделялось следующим критериям: независимость от иностранных вендоров и соответствие требованиям импортозамещения; простота внедрения и эксплуатации без привлечения сторонней технической помощи; возможность быстрой интеграции в существующую ИT-инфраструктуру банка; поддержка работы с бумажными и электронными документами; надежная защита информации, включая антивирусную интеграцию и контроль сетевой безопасности; поддержка автоматизации типовых действий с документами.

Электронный архив «Этлас» в комплектации «Про» полностью соответствует указанным требованиям.

Установленная комплектация «ПРО» включает следующие ключевые модули: электронный архив документов — ядро системы, обеспечивающее централизованное хранение, упорядочивание и поиск информации; подсистема автоматического обновления клиентских рабочих мест — механизм централизованного обновления программного обеспечения; подсистема поточного сканирования документов — оцифровка бумажных носителей; настройка шаблонов документов и редактирование карточек — инструменты для стандартизации и индивидуальной настройки документооборота; автоматическая нумерация и регистрация объектов — исключение человеческого фактора при систематизации данных; автоматизация «Плюс» — модули автонаименования, авторазмещения и автоструктурирования документов; контекстный поиск (на базе Solr) — поиск информации по содержанию документов; номенклатура дел ,контрагенты ,редактор отчетов ,веб-доступ ,история изменений — дополнительные инструменты для управления документацией; безопасность — встроенные механизмы защиты, включая интеграцию с антивирусным ПО, сжатие передаваемых данных и разграничение прав доступа.

Одним из ключевых показателей эффективности программного обеспечения стала возможность самостоятельной установки и настройки. ИT-подразделение АО «Сити Инвест Банк» развернуло систему и ввело ее в промышленную эксплуатацию без необходимости в долгосрочном обучении или консультационной поддержке.

На текущем этапе эксплуатация системы сопровождается базовым техническим сопровождением. Это решение полностью устраивает заказчика, учитывая стабильную работу программного обеспечения и отсутствие критических ошибок или сбоев. Команда «Этлас-Софт» обеспечивает своевременное обновление функционала и отвечает за оперативное устранение возможных технических вопросов.

Использование электронного архива «Этлас» в АО «Сити Инвест Банк» дало следующие результаты: сокращение времени на поиск документов; повышение прозрачности процессов согласования; централизация архива и исключение дублирующей информации; минимизация рисков, связанных с утерей документации; повышение общей эффективности внутреннего документооборота.