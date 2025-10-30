«Айсорс» запустил Центр промышленной автоматизации

«Айсорс» открывает специализированный Центр для работы над собственными и проектами внешних заказчиков. На первом этапе Центр уже объединяет более 50 экспертов в сфере ИТ-разработки и инженеров АСУ ТП. Основные направления работы – разработка программного обеспечения и исполнение проектов АСУ ТП. В составе Центра запущены две лаборатории промышленной автоматизации – в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Айсорс».

В первом направлении эксперты Центра будут выполнять заказную разработку ПО для встраиваемых устройств, разработку в области искусственного интеллекта (ИИ) и исследования протоколов связи. Во втором – вести разработки ПО в области АСУ ТП и АСУЗ, прикладного программного обеспечения для систем, выполнять проектирование систем.

Лаборатория в Москве ориентирована на разработку и тестирование. Это инженерный центр, в котором уже выполняется тестирование собственных продуктов компании, ведется перевод иностранного оборудования на отечественное ПО, выполняется проверка на совместимость с промышленными сетями (Modbus TCP, OPC UA, Ethernet/IP) и моделирование реальных процессов. Экспертами, вошедшими в команду этой лаборатории, ранее были разработаны продукты «Айсорс». Это ПО «Виртуальный контроллер» (Реестр РосПО № 28867) – отечественная альтернатива зарубежным runtime-средам для ПЛК, решения для открытых АСУ ТП и интеграции с отечественными системами ввода-вывода, модули для построения доверенных ПАК по требованиям Постановления № 1912. А также продукт по замещению верхнего уровня ПТК АСУ ТП «ДельтаВ» на базе ОС Linux.

Лаборатория в Санкт-Петербурге создана для демонстрации и практического применения разработанных решений. Здесь будут проводиться сборки тестовых образцов, испытания в промышленных условиях и анализ работы систем управления. На шести стендах, позволяющих проводить нагрузочное тестирование до 1 млн сигналов, будут отрабатываться гибридные архитектуры — с использованием физических ПЛК, промышленных ПК и виртуализированных сред. Экспертами, вошедшими в команду этой лаборатории, ранее в опытную эксплуатацию была запущена система автоматизации многофункционального комплекса зданий в Кронштадте.

Обе площадки оснащены современным оборудованием российских и международных производителей. Это позволяет моделировать реальные контуры управления, проверять совместимость, а также проводить обучение и пилотные внедрения. По прогнозам «Айсорс», до конца 2025 г. в лабораториях смогут пройти обучение порядка 50 специалистов в области автоматизации от заказчиков и партнеров.

«На базе лабораторий Центра планируется обучение инженеров и партнеров — от базовой настройки до внедрения доверенных систем автоматизации. Также здесь будут проходить сертификационные испытания и совместные проекты с российскими вендорами, – сказал руководитель Центра промышленной автоматизации «Айсорс» Василий Шауро. – Сегодня такие центры нужны не только для испытаний и демонстраций. Это площадки, где можно на практике убедиться, что отечественные решения в АСУ ТП действительно работают, совместимы и готовы к внедрению в промышленности. Уверен, работа лабораторий позволит ускорить создание и внедрение отечественных программно-аппаратных комплексов, разработку и тестирование решений для комплексного импортозамещения и технологической независимости промышленности».