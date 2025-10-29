«Яндекс» удвоил выручку от корпоративных ИИ-сервисов

За девять месяцев 2025 г. «Яндекс» удвоил выручку облачных и on-premises ИИ-сервисов от внешних клиентов по сравнению с тем же периодом 2024 г. Совокупная выручка ИИ-сервисов Yandex Cloud достигла 1,5 млрд руб., что на 44% выше, чем за весь 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Рост обеспечен высоким спросом со стороны бизнеса на генеративные модели, ML-сервисы и инструменты для создания собственных ИИ-решений.

Все ИИ-сервисы Yandex Cloud объединены в платформу Yandex AI Studio, где компании за несколько часов могут создать собственного ИИ-агента и встроить его в продукт. Дополнительный рост обеспечило направление on-premises — продукты YandexGPT, Yandex SpeechKit и Yandex SpeechSense доступны для развертывания в инфраструктуре клиента.