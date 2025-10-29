CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

VK Tech и «ОАК-Ресурс» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации

Компании ООО «ОАК-Ресурс» и VK Tech подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Соглашение направлено на цифровую трансформацию внутренних процессов «ОАК-Ресурс», повышение независимости от иностранных поставщиков и развитие отечественных технологий в сфере информационных систем. Об этом CNews сообщили представители VK.

«В сотрудничестве с VK Tech мы видим возможность ускорить цифровую трансформацию нашей организации, повысить эффективность внутренних процессов и укрепить технологическую независимость. Реализация проектов на базе отечественных решений позволит создать надежный ИТ-ландшафт, соответствующий задачам компании», — сказала генеральный директор ИТ-компании «ОАК-Ресурс» Анастасия Аринина.

«Для нас это партнерство — вклад в укрепление технологического суверенитета одной из ключевых для страны отраслей. Сотрудничество VK Tech и «ОАК-Ресурс» создаст надежный цифровой фундамент, который позволит не только оптимизировать процессы сегодня, но и уверенно развивать авиастроение будущего», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

