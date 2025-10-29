CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«СофтМедиаЛаб» создал ИИ-ассистента юриста для ускорения работы с договорами

ИТ-интегратор «СофтМедиаЛаб», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработал интеллектуального ассистента юриста, который помогает автоматизировать проверку договоров и снижать нагрузку на специалистов. Новое решение — часть тенденции по внедрению ИИ-инструментов, повышающих качество и скорость юридической экспертизы. Об этом CNews сообщили представители SoftMediaLab.

Юридическая сфера остается одной из самых трудоемких: специалисты ежедневно обрабатывают десятки документов, и любая неточность в формулировках может привести к финансовым потерям. Ассистенты на базе искусственного интеллекта становятся ответом на этот вызов, помогая компаниям выстраивать более безопасные и прозрачные процессы.

Для заказчика, ИT-компании, важно было не просто внедрить модную технологию, а выстроить систему, которая органично дополнит работу юристов, не меняя привычный рабочий ритм. Команда SoftMediaLab выступила технологическим партнером проекта — от подбора оптимальной языковой модели и проектирования архитектуры до настройки интеграций и сценариев взаимодействия с пользователями.

В отличие от типовых решений на рынке, разработанный ИИ-ассистент полностью адаптирован под корпоративные процессы и требования безопасности заказчика. Он проверяет корректность реквизитов контрагентов, находит орфографические и логические ошибки. Также помощник подсвечивает потенциальные риски — штрафы, автопродления, скрытые обязательства — и автоматически передает результаты анализа в систему управления задачами. Юристы подключаются только на финальном этапе, концентрируясь на стратегических решениях.

По итогам пилотного запуска использование ИИ-ассистента позволило сократить время проверки договора с четырех часов до 1,2 часа и ускорить процесс согласования на один-два рабочих дня. 80% ошибок в документах выявляются автоматически. По подсчетам аналитиков SML, ежемесячная экономия рабочего времени и ресурсов с ИИ-помощником составит до 450 тыс. руб.

«Искусственный интеллект перестал быть технологией “для избранных” и стал неотъемлемой частью бизнес-среды. Компании начинают доверять ИИ не только в маркетинге или аналитике, но и в таких критичных процессах, как работа с договорами. Важно не просто автоматизировать процессы, а делать ИИ понятным и полезным людям. Этот проект — пример того, как технологии могут не заменять человека, а усиливать его компетенции», — отметил Максим Горшков, технический директор SoftMediaLab.

