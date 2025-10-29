Smart Engines представила ИИ, который за час выполняет месячную работу 10 бухгалтеров по вводу документов

Smart Engines разработала ИИ-агента, который со скоростью 900 страниц в минуту вводит первичные документы для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета. Новое решение предназначено для корпоративных заказчиков и банковских сервисов для предпринимателей и за один час выполняет работу, которую способны сделать 10 сотрудников за месяц. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Внедрение ИИ-агента позволит снять почти 100% нагрузки компаний на бухгалтерию в части ввода и проверки данных из бумажных документов и поступающих по ЭДО сканов.

Система на базе ИИ автоматически классифицирует и распознает акты, УПД, счета-фактуры, формы ТОРГ-12, накладные и другие бухгалтерские документы. Высокая скорость и точность извлечения данных достигаются благодаря уникальной разработке ученых Smart Engines — сверхлегким 4,6-битным и усредняющим 8-битным сетям. Этот нейросетевой стек обеспечивает высокую производительность без применения GPU.

Работа с первичными документами в системе бухгалтерского учета заключается в ручном вводе и визуальном контроле документов. Даже при выборочной проверке и среднем уровне автоматизации сотрудник успевает обработать около 200–300 документов в день. Новый ИИ-агент делает это в тысячи раз быстрее — за один час он способен распознать 54 тыс. страниц, что эквивалентно месячной работе отдела из 10 бухгалтеров.

ИИ-агент распознает документы на сканах и фотографиях, автоматически извлекает даты, суммы, данные контрагентов, наименование, количество и стоимость товарных позиций в таблицах, а также НДС и другие реквизиты для последующей загрузки в «1С», ERP и другие учетные системы. Он определяет тип документа, контролирует наличие подписей и печатей и поддерживает распознавание многостраничных форм. Принцип объяснимого ИИ позволяет отследить работу системы, сохранив прозрачность и контроль за бухгалтерскими процессами.

Для потокового ввода документов решение устанавливается на сервера компании. ИИ-агента также можно встроить в мобильные и веб-приложения. Он работает полностью локально, не требует интернет-соединения, не сохраняет и никуда не передает данные для распознавания. Это обеспечивает защиту коммерческой тайны и соответствие самым высоким требованиям информационной безопасности.

На базе ИИ-агента банк или аутсорсинговая компания может запустить онлайн-сервис бухгалтерского сопровождения для малого бизнеса и ИП. Клиенту будет достаточно сфотографировать документ или загрузить скан, чтобы внести в систему учета структурированные данные.

«На фоне грядущих налоговых изменений в 2026 г. бизнесу особенно важно оптимизировать процессы, связанные с учетом НДС и налогов по УСН, аудитом, работой с первичкой, УПД и счетами-фактурами. Наш ИИ-агент позволяет моментально вводить данные бухгалтерских документов для выполнения этих задач. Банки смогут использовать решение как конкурентное преимущество, предлагая юрлицам качественно новый уровень обслуживания», — отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

ИИ-агент доступен в составе программного продукта Smart Document Engine, включенного в Единый реестр российских программ Минцифры России. Решение относится к классу искусственного интеллекта и подходит для задач импортозамещения зарубежного ПО ABBYY.