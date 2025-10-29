CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Сетевая компания» масштабирует Smart Grid в Татарстане

«Сетевая компания» внедряет в Республике Татарстан интеллектуальные электрические сети (Smart Grid), переводя городские и сельские распределительные сети на автоматизированную платформу, способную выявлять и изолировать повреждения, восстанавливать питание без участия человека – в среднем за минуту. Проект уже охватывает более 35% сетей по Казанb и 60% сельских сетей республики.

Проект Smart Grid в Татарстане основан на распределённой архитектуре: трансформаторные и распределительные пункты (ТП, РП) оснащаются контроллерами, индикаторами короткого замыкания и коммутационной техникой с телеуправлением. Устройства объединены в информационную сеть с горизонтальными связями – каждый элемент самоконфигурируется по состоянию соседних участков. При появлении дефекта интеллектуальные модули обмениваются сообщениями, автоматизируют алгоритм изоляции повреждённого участка и формируют цепь переключений для восстановления питания. Все операции выполняются автоматически и дистанционно, без необходимости поиска повреждения персоналом.

В сельской местности внедряются реклоузеры, элегазовые выключатели нагрузки, интеллектуальные разъединители и индикаторы короткого замыкания; в городских кабельных сетях реализуются решения самовосстановления и телеуправления ВВ-аппаратами.

Внедрение Smart Grid уже существенно повысило устойчивость сети: за 10 лет с начала автоматизации показатели надежности улучшились более чем в 10 раз – SAIDI сейчас около 10 минут, SAIFI – 0,177, что соответствует высоким международным стандартам.

Практические преимущества: сокращение транспортных расходов на ликвидацию одного аварийного отключения в 3–4 раза; снижение трудозатрат на поиск места повреждения в среднем на 8 чел.-ч. на одно отключение; уменьшение недоотпуска электроэнергии благодаря автоматическому восстановлению питания; ремонтные бригады выезжают непосредственно к месту повреждения, минуя этап поиска, что сокращает время простоя потребителей.

Автоматизация снижает количество и длительность отключений, минимизирует неудобства для бытовых и промышленных потребителей и повышает экономическую эффективность работы сетевой компании. Для отрасли проект служит примером масштабируемого подхода к цифровизации распределительных сетей с применением IoT-устройств, телемеханики и распределённых алгоритмов.

В «Сетевой компании» подчёркивают, что сочетание контроллеров, индикаторов короткого замыкания и дистанционно управляемых коммутационных аппаратов позволяет не только повышать надёжность, но и оптимизировать операционные расходы, постепенно переводя сеть республики на современную интеллектуальную модель обслуживания.

