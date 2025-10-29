Oрро анонсировала ColorOS 16 и Oрро Find X9 для российского рынка

Oрро, инновационная компания в области интеллектуальных устройств, объявляет о начале распространения операционной системы ColorOS 16 на международных рынках, включая Россию. Новая версия фирменной оболочки, впервые представленная вместе со смартфонами серии Oрро Find X9, задает новый стандарт плавности, интеллектуальных возможностей и кроссплатформенной интеграции, обеспечивая пользователям Oрро по всему миру более естественное, интуитивное и связанное взаимодействие между устройствами. Об этом CNews сообщили представители Орро.

Абсолютная плавность интерфейса

Развивая достижения системы Parallel Animation из ColorOS 15, новая версия получила технологию параллельной анимации, благодаря которой каждое действие и движение стали еще более плавными и визуально цельными. Анимации начинаются из точки касания и мягко возвращаются при закрытии приложений, создавая ощущение единого, цельного интерфейса.

Плавность ощущается в повседневных сценариях — при открытии и закрытии приложений, переключении между задачами или навигации по виджетам. Всё происходит естественно и без задержек, формируя последовательный пользовательский опыт.

Oрро анонсировала ColorOS 16 и Oрро Find X9 для российского рынка

За стабильность интерфейса отвечают два ключевых компонента: движок анимации Luminous Rendering Engine, обрабатывающий визуальные элементы параллельно и устраняющий рывки между анимациями, и обновлённая версия движка Trinity Engine, сочетающая оптимизацию на уровне чипсета с интеллектуальным распределением ресурсов. Она обеспечивает стабильную производительность и энергоэффективность даже при высокой нагрузке.

Кроме того, в ColorOS 16 реализована технология Project Breeze, направленная на повышение отзывчивости интерфейса даже на смартфонах начального уровня. Благодаря этому система остается быстрой и плавной вне зависимости от производительности устройства.

Дизайн, вдохновленный природой

ColorOS 16 получила обновленный дизайн, вдохновленный естественной игрой света и тени в природе. Интерфейс стал чище, гармоничнее и визуально легче, а внимание к мелким деталям делает систему интуитивной и приятной для восприятия.

Пользователи могут более детально персонализировать оформление смартфона: устанавливать «Живые Фото» или видео в качестве обоев, выбирать из широкого набора шрифтов или позволить искусственному интеллекту автоматически подобрать стиль текста, гармонирующий с изображением на экране.

Функция «Всегда включенный дисплей» теперь поддерживает полноэкранный режим — на нем можно одновременно видеть и фон блокировки, и ключевую информацию. Одно касание переводит устройство на полноценный экран блокировки, создавая плавный визуальный переход.

Помимо этого, на главном экране теперь работает функция «Гибкой настройки интерфейс»а, позволяющая изменять размер папок и иконок. При этом остальная часть интерфейса динамически перестраивается, а анимации сохраняют плавность и целостность благодаря движку Luminous Rendering Engine.

ИИ-возможности для творчества

ColorOS 16 дополняет набор инструментов редактирования фотографий новой функцией ИИ подсветки портрета, которая улучшает портреты, сделанные при слабом освещении, выравнивая тон кожи и баланс света одним касанием. Она дополняет существующие интеллектуальные инструменты — ИИ Удаление объектов с фото, ИИ Повышение четкости и ИИ Удаление бликов, предоставляя пользователю быстрые и точные способы доработки снимков. Встроенный видеоредактор теперь оснащен новыми функциями: обрезкой видеоряда, регулировкой скорости, добавлением музыки, текста, фильтров и ручными настройками контраста, яркости и насыщенности.

Бесшовное взаимодействие между устройствами

ColorOS 16 делает использование нескольких устройств еще удобнее и интуитивнее. Платформа O+ Connect теперь поддерживает не только Mac, но и ПК на базе Windows, что позволяет управлять файлами смартфона с компьютера или, наоборот, получать удаленный доступ к ПК прямо с телефона.

Функция «Перенос экрана» дает возможность транслировать на экран компьютера до пяти мобильных приложений одновременно и управлять ими при помощи мыши и клавиатуры — это особенно удобно во время встреч, лекций или при работе с документами.

Oрро продолжает развивать экосистему, в которой все устройства работают как единое целое — от смартфонов и планшетов до наушников и ноутбуков. Благодаря обновленным возможностям подключения, обмен данными и управление стали максимально простыми и плавными.

Доступность

Распространение ColorOS 16 уже началось: обновление постепенно становится доступно пользователям смартфонов Oрро по всему миру. Одной из первых моделей, которая будет поставляться в Россию с предустановленной системой ColorOS 16, станет новая серия Oрро Find X9.