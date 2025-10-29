«М.Видео» за первые полгода 2025 года передала на переработку 879 тонн электронных отходов от покупателей

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития федеральной программы по экологичной переработке электронных отходов за первые шесть месяцев 2025 г. В этом году покупатели двух сетей сдали на утилизацию около 2,7 млн батареек и 26 тыс. устройств, что превысило показатель за аналогичный период 2024 г. почти на 9%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

В январе-июне покупатели «М.Видео-Эльдорадо» передали на экологичную переработку 824 т техники (26 тыс. устройств) и 55 т батареек (2,7 млн штук). Сданные электронные отходы по составу — это черные металлы (38%), пластики (30%), медь (7%), стекло (5%), алюминий (5%), печатные платы (3%), а также прочие материалы (12%), например, керамика и каучук. Драйвером программы стало увеличение осведомленности населения о проекте за счет освещения его в социальных сетях.

Активнее всего технику сдавали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону и Волгограда. Самыми сдаваемыми устройствами стали стиральные машины, холодильники, плиты, посудомоечные машины, мобильные телефоны, чайники, телевизоры, принтеры, фены, компьютерная техника, а также аксессуары.

Услуга «Экотакси» расширилась на 26 городов: Астрахань, Барнаул, Великий Новгород, Вологда, Иваново, Иркутск, Казань, Кемерово, Кострома, Красноярск, Курск, Мурманск, Новокузнецк, Омск, Псков, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Тамбов, Тула, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль. Так, услуга доступна в 44 городах, а также в Московской и Ленинградской областях.

Программа по сбору на переработку устаревшей или пришедшей в нерабочее состояние техники реализуется с 2019 г. С 2024 г. «М.Видео» заключило прямые договоры с заводами. Вся полученная от покупателей электроника регистрируется в автоматизированной сквозной IRM-системе (собственный ИТ-продукт компании) и отправляется на один из семи лицензированных заводов.

Руководитель направления реализации экологических проектов компании «М.Видео» Ирина Бондаренко: «Как один из крупнейших ритейлеров электроники и бытовой техники в России мы несем ответственность за полный жизненный цикл товара — от покупки до его утилизации. За первые полгода 2025 г. мы направили на переработку 879 т электронных отходов, и этот результат показывает, что совместные усилия компании и покупателей формируют культуру ответственного потребления в нашей стране. Благодаря этому сотни тонн техники не попадают на полигоны, а получают вторую жизнь в виде новых материалов и ресурсов».