Московских школьников обучат работе на лазерных станках с помощью инновационного решения

В Московской международной школе проводят пилотное тестирование решений на основе лазерных технологий от компании «Инжин». Решение состоит из программно-аппаратного комплекса и включает инновационный настольный станок, методические материалы, а также руководство для педагога и вводные курсы по развитию инженерных компетенций. С их помощью учащиеся 5-11 классов на уроках труда и технологии осваивают азы современной лазерной инженерии. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В классах, в которых проводилось пилотное тестирование, значительно увеличился средний балл по предмету, а уровень знаний об инженерном деле и современных производственных технологиях вырос более чем на 30%.

«Пилотное тестирование завершится в марте 2026 г. Школьники получат не только знания о самой современной промышленной технологии, но и базовые навыки работы на лазерном станке. Подобная практика будет полезна для учеников, так как может повлиять на их будущее, например, увлечь ребят инженерным делом, помочь в выборе профессии или подарить новое увлечение», – сказал генеральный директор «Инжин» Владимир Устинов. Он объяснил, почему именно лазерные технологии взяты за основу в этой программе. «Во-первых, это самая современная промышленная технология, во-вторых, в отличии от других, она очень проста для освоения на базовом уровне, что позволяет начать инженерное образование уже в 5 классе школы, и, в-третьих, она позволяет продолжить обучение в бесшовном формате в системе школа-ВУЗ-производство-наука», – сказал Устинов. В рамках обучения с применением технологии ученики могут самостоятельно разрабатывать макет для лазерной обработки и определять параметры устройства. Лазерная обработка материалов позволяет выполнять разнообразные технологические операции на одном устройстве: раскрой, гравировку и маркировку. С ее помощью возможно создание как плоских, так и трехмерных объектов.

Испытание технологии на площадке в Московской международной школе началось в марте 2025 г. Разработчик принял участие в программе пилотного тестирования инноваций, в рамках которой компании могут получить грант до 4 млн руб. После этого этапа и усовершенствования технологии на основе экспертного решения, «Инжин» планирует внедрение проекта в образовательный сектор города Москвы. Испытание завершится в марте 2026 г. Пилотное тестирование инноваций проводится в рамках программы Московского инновационного кластера (МИК). При участии МИК проводится свыше 700 тестирований на более чем 290 городских и коммерческих площадках столицы.

